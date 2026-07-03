“27살 어린 女배우 신체 만지고 폭언”… 57세 유명배우 성적 괴롭힘 논란 ‘日 발칵’

세줄 요약 사토 지로, 후배 배우 성적 괴롭힘 의혹 제기

동의 없는 신체 접촉·폭언, 제작사 경고 조치

사토 측 반박 속 진실 공방과 현장 관리 강화

이미지 확대 일본 배우 사토 지로(왼쪽), 하시모토 아이. 소셜미디어(SNS) 캡처

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일본의 유명 배우 사토 지로(57)가 드라마에 함께 출연한 후배 배우 하시모토 아이(30)를 상대로 성적 괴롭힘과 폭언을 저질렀다는 의혹이 제기됐다. 해당 드라마를 제작한 방송사가 엄중 경고 조치를 내렸으나, 사토 측이 의혹을 반박하며 진실 공방으로 번지고 있다.3일 주간문춘, 마이니치 신문 등 현지 매체에 따르면 하시모토는 “드라마 촬영 기간 동안 심각한 괴롭힘을 당했다”고 주장했다.사토는 촬영 초기부터 동의 없이 하시모토의 뺨과 턱을 만지는 등 부적절한 신체 접촉을 한 것으로 전해졌다. 현장 프로듀서가 직접 나서서 주의를 주기도 했으나, 사토는 하시모토의 대기실을 두 번이나 무단으로 침입하는 등 막무가내 행보를 이어갔다.결국 하시모토 소속사 측이 강력 항의해 외부 변호사를 통한 정식 조사가 진행됐고, ‘직장 내 괴롭힘(하라스먼트)’으로 인정돼 사토에게 엄중 경고 처분이 내려졌다.그러나 사토의 행동은 멈추지 않았다. 그는 신체 접촉 문제를 따지며 하시모토를 강하게 압박하는가 하면, 첫 방송 편집본을 본 뒤 하시모토에게 “그런 제약이 있으면 부부 역할을 맡지 말았어야지”, “너는 배우 자격이 없다”며 폭언과 고함을 내뱉은 것으로 밝혀졌다.대선배의 지속적인 괴롭힘을 견디다 못한 하시모토는 극심한 공황 상태와 심신 미약을 호소했고, 결국 드라마 홍보 스케줄을 취소하고 촬영에 일부 불참했다.사태가 걷잡을 수 없이 커지자 방송사 측은 하시모토의 현장 안전을 보장하기 위해 고위 간부들을 촬영장에 교대로 상주시켜 사토를 감시·감독하기까지 했다.다만 양측의 입장은 극명하게 갈리고 있다. 사토 소속사 측은 성명을 내고 “대기실 방문과 턱을 만진 사실은 인정하지만, 선후배 간의 앙금을 풀기 위한 순수한 소통의 과정이었을 뿐”이라고 선을 그었다. 그러면서 “전문가 확인 결과 괴롭힘이 아니라는 판단을 받았고, 주간지 보도는 일방의 견해만 담겨 있어 도저히 수용할 수 없다”고 토로했다.사토는 자신의 엑스(X, 옛 트위터)에 직접 글을 올려 “더 이상 참을 수 없다. 저는 드라마 촬영 중 여러 차례 ‘이제는 한계이니 드라마에서 하차하게 해달라. 그리고 모든 사실을 공개해야 한다’고 요청했다”면서 “더 빨리 결단을 내렸어야 했다. 진실이 밝혀지는 날이 오길 간절히 바란다”고 밝혔다.반면 하시모토 측은 현장 내 괴롭힘으로 인한 건강 악화와 피해 사실이 명백하다는 입장을 재확인했다.후지TV 측은 2일 공식 입장을 통해 “드라마 촬영 현장 소동과 관련해 남성 배우의 언동에 대해 엄중히 주의를 주는 동시에 재발 방지를 요구한 것은 사실”이라며 조사 및 조치 결과가 사실임을 인정했다. 그러나 배우들의 프라이버시 보호와 2차 피해 방지를 이유로 실명 언급은 하지 않았다.김민지 기자