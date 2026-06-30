이란 월드컵 ‘무패 탈락’에 美 장관 “춤을 출 정도로 행복”

이란 3전 무패 성적에도 32강 진출 실패

미 국토안보부 장관 “이란 끝나서 행복”

이미지 확대 지난 6월 27일 이란과 이집트의 월드컵 축구 경기 도중 이란 팬이 한호하고 있다. 테헤란 로이터 연합뉴스

이미지 확대 마크웨인 멀린 미국 국토안보부 장관이 30일 불법체포자 추방 프로그램에 대해 설명하고 있다. 엑스 캡처

세줄 요약 이란, 무패에도 월드컵 32강 진출 실패

미국 장관, 이란 탈락에 환영 발언 논란

비자 제한·이동 제약 속 경기 강행

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이란이 월드컵 경기 무패 성적에도 32강에 진출하지 못하자 미국 국토부 장관이 “매우 행복하다”고 밝혀 논란이다.마크웨인 멀린 미 국토안보부 장관은 29일(현지시간) 기자들에게 “이란은 끝났고, 다시 돌아오지 않아 다행”이라며 “그들의 비자를 빼앗고 미국 땅에서 쫓아낼 수 있다고 했을 때 노래 한두 곡을 부르거나 행복한 춤을 출 정도로 기뻤다”라고 밝혔다.이란 축구 국가대표팀은 우여곡절 끝에 올해 북중미 월드컵 조별 경기를 모두 미국에서 치렀지만, 트럼프 행정부의 출입국 통제 탓에 불이익을 감수해야만 했다.월드컵 G조였던 이란은 뉴질랜드와의 1차전, 벨기에와 2차전을 모두 캘리포니아 로스앤젤레스 스타디움에서 치렀다.이란의 훈련장은 멕시코 티후아나였으며 조별리그 경기 전날에만 미국에 입국할 수 있었고, 경기가 끝나자마자 당일에 멕시코로 다시 돌아가야만 했다.가혹한 출입국 비자 조건은 조별리그 마지막 경기에서야 완화되어 이집트와 치른 3차전은 경기장인 시애틀 스타디움에 시합 이틀 전 도착할 수 있었다. 하지만 경기가 끝난 당일 멕시코 훈련장으로 돌아가야 하는 조건은 변함없었다.아미르 갈레노이 이란 대표팀 감독은 “북중미 월드컵을 공동 개최하는 미국이 우리를 매우 부당하게 대했다”며 “경기 준비에 필요한 훈련 기간의 절반도 채 안 되는 시간을 받았다”고 토로했다.갈레노이 감독은 “이란 대표팀이 이번 월드컵에서 가장 억압받는 팀”이라고 덧붙였다.메흐디 타레미 이란 대표팀 주장도 “이런 긴장은 월드컵의 즐거움을 약화시킨다”며 “도착한 순간부터 긴장감이 느껴졌다”고 털어놓았다.이란은 조별리그에서 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와 모두 무승부를 기록하며 승점 3점을 올렸지만, 승리를 거두지 못해 골득실 차로 32강 진출에는 실패했다.이란 축구대표팀은 지난 2월 28일 발발한 미국과의 전쟁으로 월드컵 출전이 불가능할 수도 있다는 우려 속에 경기 하루 전 입국, 경기 당일 출국을 반복하며 힘든 승부를 벌여야만 했다.미국 정부는 이란 혁명수비대와 관련있다는 이유로 대표팀 관계자 일부에 비자를 발급하지 않았으며, 현지의 이란 축구팬들도 극소수에 불과했다.불법 이민자 추방 정책을 시행하고 있는 멀린 장관은 이날 “임시 보호 신분은 사실상 사면 프로그램이 아니다”라며 “불법 체류자는 2600달러(약 400만원)의 자진 추방을 위한 수당을 받고 귀국 비행기를 타거나 체포돼 즉각 추방되는 두 가지 선택지밖에 없다”고 강조했다.이어 올해는 자진 추방을 포함해 약 100만명이 미국을 떠난 지난해보다 불법 이민자 추방 숫자가 더 많을 것이라고 덧붙였다.윤창수 전문기자