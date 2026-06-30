삼성전자·하이닉스 대규모 투자에 대만 “경계 태세”

대만 매체 “한국 AI 투자 자국 사례 참고”

중국 언론, 한중 반도체 산업 연관성 부각

이미지 확대 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획을 발표한 이재용(오른쪽) 삼성전자 회장에게 감사 인사를 하고 있다. 왼쪽은 최태원 SK그룹 회장.

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 29일 중국의 3대 로봇 생산허브 지도를 제시하며 인공지능 투자 계획을 발표하고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 김정관 산업통상부 장관이 29일 대만의 반도체 생산 지도를 제시하며 인공지능 투자 계획을 발표하고 있다. 서울신문DB

세줄 요약 한국의 1400조원대 AI 투자 발표

대만, 자국 사례 참고 여부에 촉각

중국, AI 주도권 경쟁 격화로 해석

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한국 정부가 29일 1400조원이 넘는 대규모 인공지능(AI) 투자 계획을 발표하자 ‘AI 섬’을 자처하는 대만을 비롯해 중국은 경계하는 입장을 보였다.대만 연합보는 30일 한국 정부가 전날 내놓은 삼성전자와 SK하이닉스 주도의 민관 협력 프로젝트가 자국의 사례를 참조했다고 보도했다.연합보는 광주를 비롯해 호남 지역에 투자하는 한국 정부의 프로젝트는 대만의 신주, 타이중, 가오슝 등 비도시 지역에 투자한 사례를 참고한 것이라고 지적했다.전날 정책 국민보고회에서 김정관 산업통상부 장관은 대만 지도를 제시하며 “한국의 주요 경쟁자인 대만의 TSMC는 신주 과학단지에서 가오슝으로 생산 기지를 확장해 균형 잡힌 지역 발전을 목표로 한다”면서 “대만의 신주와 가오슝이 230㎞ 떨어져 있지만 반도체 생태계 발전에 지장이 되지 않았다”고 설명했다.이 매체는 과거 경험에 따르면 메모리 제조업체들이 대규모 생산 확장을 발표하면 업계의 상승 주기가 정점에 다다랐다는 신호라고 분석했다.이어 삼성전자와 SK하이닉스가 대대적인 생산 확장을 진행함에 따라 글로벌 메모리 산업은 스트레스 시험에 직면할 것이라며 난야 테크놀로지, 윈본드, ADATA, 파이슨 등 대만의 메모리 관련 기업들은 전면 경계 태세에 들어갔다고 전했다.중국 매체들은 한국이 AI 산업 주도권을 쥐기 위해 사활을 걸었다고 평가했다.이날 중국 매체 제일재경은 한국의 투자 계획에 대해 “한국이 미래 20~30년의 국운을 AI에 베팅했다”라면서 “글로벌 AI 인프라 건설 경쟁이 고조될 것”이라고 전했다.대외경제무역대학 한반도문제연구센터의 취안샤오싱 연구원은 이번 투자를 미래를 향한 “국가적 도박(승부수)”이라고 밝혔다.중국 매체 펑파이는 시장조사기관 옴디아의 허후이 분석가를 인용해 “한국의 경제 규모가 작아 전체 산업망을 갖출 수 없기 때문에 가장 강점이 있는 메모리 산업에 집중하는 것”이라며 “인공지능 시대의 유전을 만들고 싶어 한다”고 비유했다.중국 관영매체 글로벌타임스는 한중 반도체 산업의 연관성과 중국의 역할을 부각하며 개방적 접근 방식을 주문했다.특히 니오븀과 실리콘 같은 반도체 소재를 한국이 중국에서 각각 78%와 63%나 수입하고 있다는 사실을 강조했다.이어 “반도체 산업은 본질적으로 고도로 연결되어 있으며 복잡한 기술 구조로 인해 국가 간 산업 협력이 광범위하게 이루어지고 있다”며 한국의 AI 산업 기반 강화는 아시아 지역과의 협력이 중요하다고 주장했다.윤창수 전문기자