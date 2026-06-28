말살 경고한 美, 외교 끊겠단 이란… 종전 합의 침몰 위기

다시 포성 울리는 호르무즈

이미지 확대 트럼프 얼굴 새긴 여권 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 26일(현지시간) 소셜미디어(SNS)에 공개한 자신의 얼굴이 인쇄된 한정판 미국 여권 이미지. 트럼프 대통령은 ‘환영합니다. 하지만 똑바로 행동하세요’라는 문구를 함께 올렸다.

트루스소셜 캡처

세줄 요약 호르무즈 해협 선박 피격 뒤 미군 이틀째 공습

트럼프, 이란 존재 위협하며 군사작전 시사

이란, 미군 기지 보복과 외교 중단 경고

2026-06-29 14면

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호르무즈 해협 선박 피격 사건에 대한 미국의 보복 공습과 이란의 반격이 지속되면서 양측의 종전 합의가 파국 위기를 맞고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 군사작전 재개 가능성을 시사했고 이란은 공습이 지속될 경우 외교적 대화를 중단하겠다고 맞섰다.중동 지역을 관할하는 미 중부사령부는 27일(현지시간) 엑스를 통해 “상업용 선박 공격에 대한 직접 대응으로 이란을 공습했다”면서 “이란의 정찰 인프라, 통신 시스템, 방공 기지, 드론 저장시설 등 10개의 군사 목표물을 타격했다”고 밝혔다. 미군의 이란 공습은 전날에 이어 이틀째다. 이번 공습이 군 통수권자(트럼프 대통령)의 지시에 따른 것이라고 밝힌 중부사령부는 이란에 휴전 합의를 준수할 기회를 줬으나 거부했다고 부연했다.트럼프 대통령도 트루스소셜에서 “그들(이란)은 결코 교훈을 얻지 못할 가능성이 크다”며 “우리가 더 이상 합리적일 수 없게 되면 군사적으로 마무리해야 할 시점이 올 수도 있다. 이 경우 이란은 더 이상 존재하지 않을 것”이라고 위협했다. 이란에 대한 대규모 군사작전 가능성을 시사한 것으로 풀이된다.이란도 중동 지역 미군 기지를 겨냥한 보복 공격을 감행했다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미사일과 드론을 통해 쿠웨이트 알리 알 살렘 공군기지와 바레인 살만항의 미 해군 제5함대 기지 등 미군 주요 인프라 시설 8곳을 공격했다고 주장했다. 중동 지역 미군 기지가 며칠간 지옥이 될 것이라고 경고한 IRGC는 미국의 종전 MOU 위반이 지속될 경우 모든 외교 절차를 전면 중단하겠다고 밝혔다. 이에 따라 이번주 열릴 것으로 기대됐던 양측의 종전 양해각서(MOU) 실무회담은 개최가 불투명해졌다.지난 17일 종전 MOU에 서명한 양측의 무력 충돌이 다시 점화된 건 이란이 지난 25일 호르무즈 해협에서 싱가포르 선적의 컨테이너선을 향해 자폭 드론을 발사한 데 이어 이날도 파나마 국적의 유조선을 공격하면서다. 이란은 해당 선박이 지정된 항로를 이용하지 않았다고 주장했지만, 미국은 MOU 위반이라며 공습을 단행했다. 이에 국제해사기구(IMO)는 호르무즈 해협에 갇힌 선박 철수 계획을 잠정 중단했다.미국과 이란이 호르무즈 해협 통제권 등 핵심 쟁점에 대한 논의를 매듭짓지 않고 MOU를 체결하면서 한계가 노출됐다는 평가도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 “불안정한 종전 협정이 시험대에 올랐다”고 논평했다.워싱턴 임주형 특파원