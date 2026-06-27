“마지막 봉사”라는 홍명보…“연봉 38억원” 日감독 곱절 추산

세줄 요약
- 홍명보 감독 연봉 38억원 추산 발표
- 일본 모리야스 감독의 두 배 이상 수준
- 기본 연봉만 반영, 수당·성과급 제외
글로벌 스포츠 연봉 분석 매체 ‘샐러리 리크스(Salary Leaks)’가 홍명보 축구대표팀 감독의 연봉을 약 216만 유로(약 38억원)로 추산했다. 사실이라면 그동안 알려진 20억원 안팎을 크게 웃도는 액수다.
샐러리 리크스는 26일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 본선에 출전한 48개국 대표팀 감독들의 연봉 추정치를 공개했다.
자료에 따르면 홍 감독은 연봉 216만 유로로 전체 48명 가운데 16위에 이름을 올렸다.
특히 일본 대표팀의 모리야스 하지메 감독(82만 1000유로·약 14억원)보다 두 배 이상 높은 수준이다. 모리야스 감독은 전체 29위로 집계됐다.
전체 1위는 브라질 대표팀의 카를로 안첼로티 감독으로, 연봉은 950만 유로(약 167억원)로 추산됐다.
최하위는 2006 독일 월드컵 당시 한국 대표팀을 이끌었던 딕 아드보카트 퀴라소 감독이었다. 추정 연봉은 9만 6000유로(약 1억 7000만원)다.
샐러리 리크스는 공개된 계약서와 발표 내용, 신뢰할 만한 언론 보도를 토대로 기본 연봉만 반영했다고 설명했다. 성과급과 인센티브, 각종 수당은 집계에서 제외했다.
한편 홍 감독은 앞서 2024년 9월 국회 문화체육관광위원회 현안 질의에서 선임 과정의 절차적 문제에 관한 지적에 “제게 특혜가 있다고 생각하지 않는다”며 “이 문제를 갖고 감독직을 사임할 생각은 없다”고 말한 바 있다.
또한 “물론 성적이 안 좋으면 언젠가 경질될 것이다. 지금 내가 맡은 역할은 남은 기간 우리 팀을 정말 강하게 만드는 것”이라고 했다.
이 과정에서 홍 감독은 한국 축구의 어려운 점을 외면하기 어려워 ‘국가대표팀에 마지막 봉사를 하기로 했다’는 취지로 설명했고 이에 네티즌 사이에서 “연봉 20억원짜리 봉사도 있느냐”는 비판이 나오기도 했다.
권윤희 기자
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