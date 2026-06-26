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[속보] 베네수엘라 “지진 사망자 589명·부상자 2980명으로 늘어”

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이보희 기자
수정 2026-06-26 21:56
입력 2026-06-26 21:56
세줄 요약
  • 사망자 589명, 부상자 2980명 집계
  • 카라카스 인근 연쇄 지진 강타
  • 건물 붕괴·기반 시설 피해 확산 우려
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25일(현지시간) 베네수엘라 지진 진앙지 부근인 모론에서 주민들이 전날 발생한 지진으로 무너진 가옥 주변을 치우고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스
25일(현지시간) 베네수엘라 지진 진앙지 부근인 모론에서 주민들이 전날 발생한 지진으로 무너진 가옥 주변을 치우고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스


지난 24일(현지시간) 발생한 베네수엘라 강진으로 인한 사망자 수가 최소 589명으로 늘었다.

AP 통신에 따르면 델시 로드리게스 베네수엘라 임시대통령은 강진으로 인한 사망자가 589명, 부상자가 2980명으로 현 시점에서 집계됐다고 26일 밝혔다.

이는 전날 발표된 사망자 수 188명, 부상자 수 1520명에서 크게 불어난 수치다.

최대 규모 7.5의 강력한 연쇄 지진이 베네수엘라 수도 카라카스 인근 지역을 잇달아 강타하면서 건물 붕괴와 기반 시설 피해가 잇따라 인명 피해가 더 커질 것이라는 우려가 나오고 있다.



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25일(현지 시간) 베네수엘라 바르가스주 라과이라에서 한 주민이 전날 발생한 강진으로 파괴된 건물 잔해 위를 걷고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스
25일(현지 시간) 베네수엘라 바르가스주 라과이라에서 한 주민이 전날 발생한 강진으로 파괴된 건물 잔해 위를 걷고 있다. 2026.06.26. AP/뉴시스


이보희 기자
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