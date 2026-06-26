베네수엘라 강진 사망자 최소 188명·부상 1520명…“매몰자 구조 사투”

매몰 200여명 구조작업…“시간과의 싸움”

병원·쇼핑센터 등 250채 건물 파손

이미지 확대 베네수엘라 수도 카라카스에서 소방대원들이 24일(현지시간) 지진 잔해 속에서 구조 작업을 벌이고 있다. 카라카스 로이터 연합뉴스

이미지 확대 베네수엘라 지진 발생상황 CCTV 출처 - X

세줄 요약 연쇄 강진으로 사망 188명·부상 1520명 집계

200여명 매몰·157명 실종, 구조 작업 지속

병원·공공시설 피해 커지고 여진도 우려

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24일(현지시간) 발생한 베네수엘라 강진으로 현재까지 최소 188명이 사망한 것으로 집계됐다.호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 25일 TV 브리핑을 통해 이번 지진으로 인한 사망자 수가 188명, 부상자는 1520명으로 집계됐다고 발표했다.또한 현재 무너진 건물 잔해 속에 여전히 200여명이 매몰돼 구조작업을 진행하고 있으며 실종자도 157명에 달한다고 덧붙였다. 이번 지진으로 발생한 이재민 가구는 2927가구에 이른다.로드리게스 의장에 따르면 최소 250채의 건물이 파손됐다. 특히 병원 등 사회 기반 시설 피해가 컸다. 그는 병원 8곳, 쇼핑센터 20곳, 공공기반 시설물 46곳이 훼손됐다고 밝혔다.로드리게스 의장은 “우리는 무너진 건물 잔해 속에서 구조 작업을 벌이고 있으며 그곳에 갇힌 사람들을 살려내기 위해 시간과의 싸움을 벌이고 있다”고 강조했다.로드리게스 의장은 “델시 로드리게스 임시대통령이 현재 라과이라주에서 머물며 피해 수습을 진두지휘하고 있다”고 밝혔다.베네수엘라의 주요 국제공항과 항구가 위치한 라과이라주는 이번 연쇄 지진으로 고층 건물 40여채가 무너지는 등 가장 심각한 타격을 입은 것으로 알려졌다.이번 지진은 24일 오후 6시 4분쯤 수도 카라카스에서 서쪽으로 168㎞ 떨어진 몬탈반 인근에서 규모 7.2로 첫 발생했다. 그로부터 39초 후 규모가 7.5로 더 큰 지진이 뒤따랐다.지진 발생지점 인근은 지난 9월에도 규모 6.2와 규모 6.3의 지진이 연달아 발생, 110여명의 부상자가 나오기도 지역이다.이처럼 두 지진이 거의 같은 위치에서 연이어 발생할 경우를 ‘이중 지진’ 또는 ‘쌍둥이 지진’이라고 부른다.이번 지진의 파괴력이 컸던 것은 진원의 깊이가 비교적 얕았던 게 주요 원인 중 하나로 작용했다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 이번 이중지진의 진원 깊이는 각각 20㎞, 10㎞였다.여진 발생에 따른 추가 피해 발생 가능성도 우려되고 있다. 미 지질조사국은 지진 발생 지역 일대에서 향후 일주일간 규모 3~5 수준의 수많은 여진이 이어질 것으로 예측했다.이보희 기자