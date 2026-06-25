슬리퍼 신고 고속도로 ‘6시간 질주’ 12세男…딱 들키자 “저 왜소증인데요?”

세줄 요약 12세 소년, 이웃 차 절도 뒤 고속도로 질주

슬리퍼 차림 운전과 성인 행세, 현장서 발각

보호자 경고와 차량 열쇠 관리 강화 조치

이미지 확대 고속도로를 질주하다 톨게이트 직원의 신고로 경찰에 적발된 중국의 12세 A군이 차량에서 내리는 모습. 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

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중국에서 12세 소년이 이웃 차를 몰래 훔쳐 고속도로를 6시간 넘게 질주하다가 경찰에 붙잡혔다. 단속에 걸리자 “저는 왜소증을 앓는 어른”이라고 둘러댔지만 금세 거짓말이 들통났다.24일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 광시좡족자치구에서 이웃의 차를 훔쳐 고속도로를 달리던 12세 A군이 지난 15일 톨게이트에서 적발됐다. 유난히 키가 작은 것을 수상히 여긴 요금 징수원이 A군을 경찰에 신고하면서 덜미가 잡혔다.당시 A군은 “왜소증을 앓고 있는 성인”이라고 주장했지만 경찰 조사 결과 면허 취득 자격조차 없는 미성년자로 밝혀졌다.처음에 A군은 “이모 차를 타고 할머니 댁에 가는 길”이라고 진술했다.그러나 아버지와 연락이 닿으면서 거짓말이 곧바로 드러났다.아버지는 아들이 운전할 줄 안다는 사실 자체를 몰랐고, 차량 역시 이모 소유가 아닌 이웃집 소유였다.차 주인은 경찰 연락을 받고서야 자신의 차가 사라진 사실을 알아차렸다.A군이 집을 나선 건 사건 당일 새벽 4시였다.이웃집 열쇠를 몰래 훔쳐 차를 몰고 나온 그는 45분 만에 고속도로에 진입했고, 이후 6시간 넘게 도로를 달렸다.슬리퍼 차림으로 운전대를 잡은 것 또한 심각한 안전 규정 위반이었다.정작 덜미가 잡힌 건 톨게이트 통행료가 바닥나면서였다. 설날 세뱃돈으로 마련한 통행료가 떨어지지 않았다면 더 늦게 발각될 수도 있었다.경찰 조사에서 A군은 “친구들과 함께 운전을 익혔으며 이전에도 혼자 일반 도로를 달린 적이 있다”고 털어놨다.교통경찰은 이번 사건이 A군 자신뿐만 아니라 다른 운전자들의 생명까지 위협한 매우 위험한 행동이었다고 강조했다. 경찰은 A군의 보호자와 차 주인을 불러 교통안전 교육을 실시하는 한편 보호자에게는 자녀 지도를 소홀히 했다며 경고 조치를 내렸다. 또한 차 주인에게는 차량 열쇠 관리를 철저히 하도록 당부했다.이번 사건이 알려지자 네티즌들의 우려가 쏟아졌다. “사고가 났다면 다른 사람의 목숨을 앗아갈 수도 있었던 매우 위험한 행동”이라는 비판과 함께 “차 주인도 자칫 법적 책임을 질 뻔했다”며 가슴을 쓸어내리는 목소리도 이어졌다.김성은 기자