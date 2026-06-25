일본 북부서 규모 6.9 강진…긴급지진경보 발령

아오모리현 이와테현 앞바다서 발생

일본 기상청 “쓰나미 피해 우려 없어”

이미지 확대 NHK 월드 캡처

세줄 요약 이와테현 앞바다 규모 6.9 강진 발생

아오모리현 진도 6강, 도쿄도 흔들림 감지

신칸센 운행 중단, 쓰나미 우려는 없음

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 혼슈 북부 이와테현 앞바다에서 25일 오전 7시 30분 규모 6.9의 강진이 발생했다.일본 기상청에 따르면 진앙은 이와테현 앞바다이며, 진원의 깊이는 약 50㎞로 추정됐다.이번 지진으로 아오모리현 삼파치카미키타 지역에서는 일본 기상청 진도 기준 진도 6강의 매우 강한 흔들림이 관측됐다. 진도 6강은 사람이 서 있기 어려울 정도로 강하게 흔들리고, 고정되지 않은 가구 대부분이 넘어질 수 있는 수준이다.NHK는 강한 진동으로 가정과 사무실 등에서 물건이 떨어지는 피해가 발생했다고 전했다. 아오모리현에서 700㎞ 이상 떨어진 도쿄에서도 건물 흔들림이 감지됐다.일본 기상청은 해안에서 일부 해수면 변동이 있을 수 있지만 쓰나미 피해 우려는 없다고 밝혔다.지진 여파로 JR 도호쿠 신칸센은 센다이~신아오모리 구간 상·하행선 운행을 모두 중단했다.일본 정부는 총리관저 위기관리센터에 지진대책실을 설치하고 피해 상황을 파악하고 있다.한편 아오모리현과 이와테현 등이 위치한 혼슈 북부와 홋카이도 남부에서는 지난 4월에도 규모 7.4 지진이 발생하는 등 최근 지진 활동이 이어지고 있다.김유민 기자