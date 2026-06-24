“철 수세미로 온몸 박박 긁고 싶었다”…그러다 10㎝ 암 덩어리 발견한 中 여성

세줄 요약 야근·불규칙 식습관 속 통증 방치

황달·전신 가려움 뒤 담관암 진단

9시간 수술로 10㎝ 종양 제거

이미지 확대 몸을 긁는 모습. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

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밤샘 근무와 불규칙한 식습관을 반복하던 중국의 한 여성이 온몸이 가렵고 피부가 노래지는 증상을 겪다 병원에서 10㎝가 넘는 종양을 발견했다. 이 질환은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 이른바 ‘숨은 암’으로 불리는 담관암으로 확인됐다.22일(현지시간) 홍콩 성도신문의 디지털 매체인 성도두조 등 외신에 따르면 중국 선전의 한 정보기술(IT) 회사에 근무하는 A씨는 잦은 야근과 불규칙한 식사, 수면 습관 등으로 인해 오른쪽 윗배에 은근한 통증을 겪어오다가 결국 ‘4형 간문부 담관암’ 진단을 받았다.A씨는 평소 이러한 증상을 단순 피로나 소화 불량으로 여겨 대수롭지 않게 넘겼다.그러나 어느 날 이유 없이 눈 흰자위와 피부가 노래지고 온몸에 심한 가려움증이 나타나기 시작했다. 그는 당시 고통에 대해 “철 수세미로 온몸을 문지르고 싶은 심정이었다”고 털어놨다.뒤늦게 선전대 부속병원을 찾은 그는 정밀 검사 끝에 4형 간문부 담관암 진단을 받았다. 당시 종양 크기는 이미 10㎝를 넘어선 상태였다.의료진은 복강경을 이용한 9시간 대수술 끝에 A씨의 몸에서 거대 종양을 제거하고 담관을 재건하는 데 성공했다. A씨는 현재 건강을 회복해 퇴원한 것으로 전해졌다.담관암은 간에서 만들어진 담즙을 쓸개로 보내는 관에 생기는 암이다. 주로 60~70대 고령층에서 많이 나타나며 여성보다 남성에게 발생 위험이 크다. 담관에 만성 염증이 있거나 담관 결석, 선천성 담도 이상 병력이 있는 경우 발병 위험이 더욱 커진다.담관암은 뚜렷한 초기 증상이 없어 발견이 늦어지기 쉽다. 초기에는 오른쪽 윗배의 뻐근한 통증, 식욕 저하, 메스꺼움, 체중 감소 등 가벼운 증상이 나타난다. 그러나 종양이 자라면서 간문부나 총담관을 압박하면 황달, 눈 흰자위 황변, 피부 가려움증, 짙은 소변 색 등의 증상이 주로 나타나게 된다.김성은 기자