[서울데이터랩]미국 증시, 다우 상승·나스닥 약세로 혼조 출발…대형 기술주 약세 속 반도체주는 강세

세줄 요약 다우 상승, 나스닥·S&P500 하락 혼조 출발

대형 기술주 약세, 나스닥100도 부담 확대

반도체주 강세, 필라델피아 반도체지수 상승

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22일(현지시간) 미국 증시는 지수별로 엇갈린 흐름을 보이며 출발했다. 뉴욕 거래소의 다우존스 지수는 5만 1712.71로 전일 대비 148.01포인트(0.29%) 상승했고, 다우운송 지수도 0.73% 올랐다. 반면 S＆P 500 지수는 7472.79로 27.79포인트(0.37%) 내렸고, 나스닥 종합지수는 2만 6166.60으로 351.33포인트(1.33%) 하락했다. 나스닥100도 0.19% 밀리며 대형 기술주 전반의 부담이 확인됐다.장 초반 흐름을 보면 다우존스는 5만 1555.19에서 출발해 장중 5만 1887.85까지 올랐고, S＆P 500은 7500.44에 시가를 형성한 뒤 7460.01까지 저점을 낮췄다. 나스닥 종합은 2만 6483.31에 출발했지만 장중 2만 6125.48까지 밀리며 낙폭을 키웠다. 변동성 지수인 VIX는 17.28로 2.98% 상승해 투자 심리가 다소 경계적으로 흐르고 있음을 보여줬다.업종별로는 반도체 관련 종목의 차별화가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수는 1만 4634.72로 292.94포인트(2.04%) 상승했다. 뉴욕증시 상위 종목 가운데 TSMC ADR은 1.20% 올랐고, 나스닥 상위 종목에서는 마이크론 테크놀로지가 6.82%, AMD가 2.65%, 인텔이 5.19%, 램리서치가 5.27%, 어플라이드 머티어리얼즈가 3.74% 상승했다. 반면 엔비디아는 0.97%, 브로드컴은 4.52%, ARM 홀딩스 ADR은 7.22% 하락해 종목별 온도차가 나타났다.대형 기술주는 전반적으로 약세를 보였다. 애플은 0.34%, 마이크로소프트는 3.18%, 아마존은 4.75%, 알파벳 클래스A는 4.99%, 알파벳 클래스C는 5.08%, 메타는 2.32% 각각 하락했다. 특히 스페이스X는 16.43% 급락하며 나스닥 대형주 약세를 키웠다. 다만 테슬라는 1.14% 상승해 일부 종목은 반등 흐름을 보였다.뉴욕증시 상위 20종목에서는 금융과 경기민감주가 상대적으로 선전했다. 제이피모간체이스는 1.92%, 뱅크오브아메리카는 2.08%, 모간스탠리는 1.76% 올랐다. 캐터필러는 3.70% 상승했고, 애브비는 6.25% 급등했다. 반면 오라클은 5.00% 하락했고, 홈디포는 2.29%, P＆G는 1.80%, 마스터카드는 1.16% 내렸다. 방어주 성격의 존슨앤드존슨과 코카콜라는 각각 1.27%, 0.18% 상승했다.이날 미국 증시는 다우지수의 견조함과 나스닥의 약세가 동시에 나타나는 혼조 장세 속에서, 대형 기술주 매도와 반도체 일부 종목 강세가 공존하는 모습으로 출발했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자김민지 기자