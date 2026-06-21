美·이란, 스위스서 대면 담판 시작… 핵·레바논 문제 해법 모색

밴스 부통령·갈리바프 의장 교섭

파키스탄·카타르 참여 ‘4자 회담’

이스라엘, 헤즈볼라에 공습 감행

이란, 호르무즈 해협 재봉쇄 대응

트럼프 “네타냐후 재선 내게 달려”

이미지 확대 미국과 이란의 본격적인 종전 협상인 ‘루체른호 정상회의’가 열리는 스위스 뷔르겐슈토크의 호텔에 21일 경찰들이 서 있다. 이번 협상은 JD 밴스 미국 부통령이 중재자인 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리를 만나는 등 파키스탄과 카타르도 참여하는 4자 회담﻿으로 진행됐다.

뷔르겐슈토크 AFP 연합뉴스

세줄 요약 미·이란 스위스 대면 협상 개시

핵 문제·레바논 휴전 해법 논의

중동 긴장 속 4자 회담 형식 진행

2026-06-22 6면

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이스라엘의 레바논 공습으로 이란이 호르무즈 해협 재봉쇄를 선언하는 등 중동 지역 긴장이 다시 고조된 가운데, 미국과 이란의 종전 실무 협상이 시작됐다. 양측이 핵심 쟁점인 이란 핵 문제와 레바논 상황에 대한 해법을 모색할 수 있을지 주목된다.미국 측 협상 대표인 JD 밴스 부통령은 21일(현지시간) 이란과의 대면 장소인 스위스 뷔르겐슈토크에 도착했다. 그에 앞서 스티브 윗코프 중동 특사 및 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 협상 준비 작업을 진행했다. 이란도 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장 등이 이끄는 대표단이 스위스를 찾아 양측의 협상 테이블이 차려졌다. 미국과 이란은 ﻿지난 19일 협상을 시작할 예정이었으나 이스라엘의 레바논 공습으로 연기됐다. 지난 4월 종전 이후 70일 만에 시작된 미국과 이란의 본협상은 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 카타르 최고위 인사가 합석하는 4자 회담 형식이다.밴스 부통령은 스위스로 출발하기 전 취재진과 만나 “핵 문제와 레바논 휴전 문제에 대해 진전을 이룰 수 있기를 바란다. 이 두 가지가 우리가 집중해야 할 중요한 사안”이라고 말했다. 이어 레바논 상황에 대해 “한쪽이 총을 쏘면 다른 쪽이 대응하는 악순환이 반복된다는 게 가장 큰 문제”라며 “휴전이 유지될 수 있도록 충분히 오랫동안 교전을 멈추도록 할 것”이라고 부연했다.이란도 레바논 상황이 회담의 주요 의제라고 밝혔다. 앞서 이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는“미국의 종전 양해각서(MOU) 제1항 불이행에 대응하고, 레바논 남부에서 이스라엘이 끊임없이 합의를 위반함에 따라 호르무즈 해협을 통항하는 선박에 대해 폐쇄를 선언한다”고 밝혔다. MOU 제1항에 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사 작전을 중단한다고 했지만 이스라엘이 공세를 멈추지 않자 호르무즈 해협 재봉쇄로 대응한 것이다. MOU에 레바논 휴전이 포함되는 것을 반대해 온 이스라엘은 20일 다시 공습을 감행했다.한편 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 재선 여부 카드를 자신이 쥐고 있다는 내용의 기사를 공유했다. 이란과의 협상에 사실상 재를 뿌리고 있는 네타냐후 총리에게 정치적 지원을 끊을 가능성을 제기하며 압박한 것으로 풀이된다. 그는 기사에서 “나는 비비(네타냐후 총리의 애칭)와 좋은 관계를 유지하고 있지만 그는 더 이성적일 필요가 있다”고 지적했다.워싱턴 임주형 특파원