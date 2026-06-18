“트럼프에 ‘해로운 생각’ 주입됐다”…유럽 저격한 러시아

세줄 요약 G7 계기 유럽의 트럼프 영향 주장

우크라이나 전쟁 지속 의도 비판

트럼프·푸틴 통화 뒤 방문 논의

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 일정을 마친 뒤 파리 오를리 공항에 도착하고 있다. 2026.6.17 오를리 로이터 연합뉴스

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러시아 크렘린궁 고위 당국자가 최근 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 유럽 국가들이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 우크라이나 문제와 관련한 “해로운 생각”을 주입했다고 주장했다.18일(현지시간) 러시아 베스티 통신에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 인터뷰에서 “G7 정상회의에서 우크라이나 문제가 활발히 논의됐다”며 이같이 밝혔다.우샤코프 보좌관은 “예상했듯 트럼프 대통령에게 도움이 되지 않는 해로운 생각들이 주입됐다”며 “그 이후 우리는 아직 트럼프 행정부와 접촉하지 않았다”고 말했다.그는 유럽 국가들을 겨냥해 “해로운 영향력을 행사한다는 점이 분명하다”고 비판하면서도 “트럼프 대통령은 강인한 정치인이며 자신의 견해를 고수한다”고 평가했다.우샤코프 보좌관은 유럽 국가들이 우크라이나 전쟁 지속을 원하고 있다고도 주장했다.그는 “유럽인들은 전쟁이 계속돼야 한다고 분명히 주장한다”며 “전황이 우크라이나군에 유리하게 바뀌고 있다는 완전히 잘못된 전제에 사로잡혀 있는데 이는 명백히 사실이 아니다”라고 강조했다.아울러 우샤코프 보좌관은 지난 14일 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 전화 통화 당시 스티브 윗코프 트럼프 대통령 중동특사와 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너의 러시아 방문에 대한 합의가 이뤄졌다고 전했다.다만 윗코프 특사와 쿠슈너가 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 관련 업무로 바쁜 상황이라며 구체적인 러시아 방문 일정은 아직 확정되지 않았다고 설명했다.권윤희 기자