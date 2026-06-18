[속보] 백악관 “트럼프, 이란과의 종전 MOU 서명”

세줄 요약 트럼프, 이란 종전 MOU 공식 서명

호르무즈 해협 개방 앞당기려 시점 조정

19일 스위스 협상·서명식은 불투명

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 종식하기 위한 양해각서(MOU)에 공식 서명했다고 백악관 당국자가 17일(현지시간) 밝혔다.로이터통신에 따르면 백악관 관계자는 이날 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종식을 골자로 하는 양해각서에 서명했다고 확인했다.미 온라인매체 악시오스도 2명의 미 고위 당국자를 인용, 이날 미국과 이란 사이에 MOU 서명이 이뤄졌다면서 MOU가 발효됐다고 전했다.당초 양측은 19일에 스위스에서 만나 대면 서명을 할 계획이었지만 호르무즈 해협을 보다 빨리 개방할 수 있도록 서명 시점을 앞당기기 위한 논의가 있었다고 악시오스에 전했다.악시오스는 JD 밴스 미 부통령이 이끄는 미 대표단과 이란 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 대표인 이란 협상팀이 19일 예정대로 스위스에서 협상을 할 예정이라고 전했다. 다만 19일 대면 서명식도 예정대로 진행될지는 불분명하다.김민지 기자