美-이란 전자서명 이미 완료...호르무즈 통행료는 ‘미완’

세줄 요약 미국·이란 종전 MOU 전자서명 완료

호르무즈 통행료 60일 한시 면제 명시

영구 면제 주장과 미국 설명 차이

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 개최된 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 로이터 연합뉴스

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종전 협상을 타결한 미국과 이란이 이미 양해각서(MOU)에 전자 서명을 마친 것으로 파악됐다. 양측이 서로 다른 주장을 펼친 호르무즈 해협 통행료 문제는 아직 해결되지 않은 상태라고 미국이 인정했다.15일(현지시간) 미국의 대이란 협상팀 수석대표인 JD 밴스 부통령의 언론 인터뷰와 미 정부 고위 당국자들의 브리핑에 따르면 미국과 이란은 종전 MOU 타결을 발표한 전날 전자 방식으로 서명을 마쳤다. 오는 19일 스위스 제네바에서 공식 서명식을 앞두고 전자 서명을 먼저 한 것이다. 미국에서는 도널드 트럼프 대통령과 밴스 부통령, 이란에서는 대미 협상대표였던 갈리바프 의장이 전자서명에 참여했다.미 고위 당국자는 호르무즈 해협 선박 통행이 크게 늘어 날 것이라면서 MOU에 ‘호르무즈 해협이 60일간 통행료 없이 개방된다’고 명시돼 있다고 밝혔다. 밴스 부통령은 “호르무즈 해협이 장기적으로 통행료 부과 없이 개방되길 바란다. 향후 기술적 협상에서 풀어나갈 것”이라고 했다. 미국 측 설명을 종합하면 이란은 60일간의 협상 기간엔 통행료 징수를 보류하다 이후 재개한다는 계획인 것으로 풀이된다. 이는 호르무즈 해협 통행료가 영구 면제될 것이라는 트럼프 대통령의 주장과는 차이가 있다.미국은 MOU 서명의 대가로 동결자금 해제나 제재완화가 없을 것이라는 점을 분명히 하면서도 이란이 핵 문제와 관련해 협조하면 경제적 보상 가능성을 내비쳤다. 밴스 부통령은 “돈이 지급되지 않았고 이건 변하지 않을 것”이라면서도 이란이 농축 우라늄을 없애거나 검증 체제 허용에 나서는 등의 조치에 나서면 제재완화를 할 수 있다고 말했다. 미 고위 당국자도 미국과 이란이 신뢰구축의 초기 단계에 있다면서 “미국은 동결자금과 제재를 풀 준비가 돼 있다”고 말했다.이와 함께 이스라엘의 레바논 철수는 MOU 합의 사항이 아니라고 미 당국자는 전했다. 미국과 이란의 합의에 반발하는 이스라엘을 달래기 위한 발언으로 보인다. 하지만 그간 이란이 이스라엘과 레바논의 종전이 협상 선행 조건이라고 밝혔던 터라 향후 양측의 갈등 요인으로 작용할 수 있다.미국과 이란의 협상 타결 발표에도 MOU 내용이 공개되지 않고 있는 가운데, 트럼프 대통령은 19일 서명식 이후 공개될 것 같다고 예고했다. 그는 “공개되기를 바란다. 이건 매우 강력한 문서이기 때문”이라며 “버락 오바마 행정부 시절의 끔찍한 문서와는 다르다”고 강조했다.워싱턴 임주형 특파원