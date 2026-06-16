“50대女 집 마당서 암매장 태아 사체 34구 발견…실험에 사용한 듯” 폴란드 ‘발칵’

리모델링 공사 중 의료폐기물과 함께 발견

검찰 “코로나 시기 병원서 가져와 연구한 정황”

이미지 확대 폴리스라인 자료사진. *해당 기사와 직접적 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 뱃속에서 자라고 있는 태아의 모습. *해당 기사와 직접적 관련 없는 자료사진. 서울신문DB

세줄 요약 집 마당서 태아 유해 최소 34구 발굴

병리학자, 연구용 조직 매장 혐의 구속

DNA 감식·반출 경로·공범 여부 조사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

폴란드의 한 의사가 자신이 살던 집 마당에 태아 사체 수십구를 묻어둔 혐의로 체포돼 충격을 주고 있다.15일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 폴란드 남동부 루토리시에서 태아 유해 수십구가 발견된 사건과 관련해 병리학자 마그달레나 H(57)가 사체손괴 및 의료폐기물 불법 처리 등의 혐의로 구속됐다.사건은 최근 해당 주택을 매입한 새 소유주가 리모델링 공사를 진행하던 중 의료폐기물을 발견하면서 드러났다. 신고를 받은 검찰과 경찰은 수십 명의 수사관과 탐지견, 레이더 등을 동원해 대대적인 수색에 나섰고, 정원 곳곳에서 최소 34구의 태아 유해를 발굴했다. 일부 매체는 발견 규모가 50구 이상일 가능성도 제기했다.현장에서는 태아 유해 외에도 현미경 슬라이드, 파라핀 블록, 시험관, 병원 문서로 추정되는 자료 등 대량의 병리 연구 관련 물품이 함께 발견됐다. 검찰은 해당 물품들이 개인 연구에 사용된 것으로 보고있다.수사 당국에 따르면 마그달레나 H는 조사 과정에서 태아 유해를 직접 가져와 매장한 사실은 인정했지만 범죄 혐의는 부인한 것으로 전해졌다.그는 코로나19 유행 시기 자신이 근무하던 병원에서 태아 조직을 가져와 병리학 연구를 진행했으며, 연구 후 자루에 담아 정원에 묻었다는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.검찰은 현재 발견된 태아들의 신원과 출처를 확인하기 위해 DNA 감식을 진행 중이다. 또 병원에서 조직이 어떻게 반출됐는지, 공범이 있었는지 여부도 조사하고 있다.폴란드는 보수 가톨릭 영향으로 유럽에서 낙태 시술을 가장 엄격하게 제한하는 나라다. 이에 당국은 사체를 입수하는 과정에서 또다른 불법 행위는 없었는지 수사 중이다. 지금까지 불법 낙태와 직접적인 연관성은 확인되지 않았다고 검찰은 밝혔다.검찰은 마그달레나 H에게 사체 모독, 의료폐기물 불법 보관 및 유기 등의 혐의를 적용했다. 유죄가 인정될 경우 최대 12년의 징역형을 받을 수 있다.이보희 기자