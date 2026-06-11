임신한 며느리에 “감기약이야” 속여 낙태약 먹인 시댁…남편도 한통속이었다

세줄 요약 임신한 며느리에게 낙태약 몰래 복용시킨 시댁

남편 포함 일가족 4명, 지참금 요구와 폭행 혐의

여성의 반복 고소 끝에 경찰 정식 수사 착수

이미지 확대 임신 자료사진. 픽사베이

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인도에서 임신한 며느리에게 감기약이라고 속여 낙태약을 복용하게 해 유산시킨 일가족 4명이 경찰에 붙잡혔다.10일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 인도 우타르프라데시주 필리비트 경찰은 유산 유도 약물을 몰래 먹여 며느리를 유산시킨 혐의 등으로 남편과 시부모 등 4명을 기소했다.피해 여성인 만주 데비(30)는 2019년 3월 남편 크리슈나 쿠마르와 결혼했으나, 결혼 직후부터 남편과 시댁 식구들로부터 승용차와 30만 루피(약 480만원) 상당의 추가 지참금을 요구받으며 신체적·정신적 학대에 시달려온 것으로 알려졌다.조사 결과 이들의 범행은 여성이 임신 3개월 차에 접어들었을 때 발생했다. 시댁 일가는 여성에게 임신 중절을 강요했으나 여성이 이를 거부하자 “열을 내리는 감기약”이라며 속여 낙태약을 복용하게 했다. 약을 먹은 여성은 심한 출혈을 일으키며 결국 유산했다.여성은 가정을 지키기 위해 유산 이후에도 남편과의 결혼 생활을 이어가려 노력했으나, 시댁의 가혹 행위는 멈추지 않았다. 지난 4월에는 남편과 시댁 식구들이 또다시 지참금을 요구하며 여성을 폭행한 뒤 집 밖으로 강제 쫓아내기까지 한 것으로 전해졌다.이후 여성은 관할 경찰서에 여러 차례 고소장을 제출했으나 초기에는 수사가 제대로 진행되지 않았다. 결국 여성이 필리비트 지역 경찰청장을 직접 만나 억울함을 호소한 끝에야 정식 수사가 착수됐다.현지 경찰 관계자는 “피해 여성의 남편과 시부모, 시동생 등 4명을 상해 및 폭행 혐의와 지참금금지법 위반 혐의로 입건해 조사 중”이라고 전했다.하승연 기자