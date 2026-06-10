美 아파치 헬기 이란에 격추...트럼프 “보복할 것”

세줄 요약 호르무즈 해협 상공 미군 아파치 격추 확인

트럼프, 조종사 2명 무사 구조 뒤 보복 예고

미 해군 드론·헬기 투입해 2시간여 만에 구조

이미지 확대 9일(현지시간) 레바논 남부도시 티르에서 이스라엘의 공습으로 인해 연기와 잔해가 치솟고 있다. AFP 연합뉴스

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호르무즈 해협 상공에서 추락한 미군 아파치 헬기는 이란에 의해 격추된 것으로 파악됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 보복을 예고했다.트럼프 대통령은 9일(현지시간) 트루스소셜에서 “어젯밤 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 최첨단 아파치 헬기 1대가 이란에 의해 격추됐다는 보고를 방금 받았다. 해당 헬기에는 조종사 2명이 탑승해 있었으나 모두 무사하며 부상도 없다”고 밝혔다. 이어 “그럼에도 미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야만 한다”며 보복에 나설 것임을 시사했다.앞서 뉴욕타임스(NYT)는 아파치 헬기 1대가 호르무즈 해협 인근에서 추락했으며 탑승 승무원 2명은 무사히 구조됐다고 보도한 바 있다. 이에 트럼프 대통령은 뉴욕에서 미프로농구(NBA) 경기를 관람하고 복귀하는 길에 취재진과 만나 사고 원인에 대한 조사 보고서가 조만간 공개될 예정이라고 예고했는데, 이란에 의한 격추라고 인정한 것이다. 중동전쟁 개전 이후 미군 아파치 헬기가 이란의 공격으로 추락한 건 처음이다.NYT에 따르면 미 해군은 추락한 헬기 승무원들을 구조하기 위해 무인 수상 드론을 투입해 2시간여 만에 구조했다. 팀 호킨스 중부사령부 대변인은 “드론이 승무원들을 구조해 해상 다른 지점으로 옮긴 후 헬리콥터로 이들을 인양해 추가 이송했다”고 밝혔다.미국과 이란은 지난 4월 7일 휴전 이후 소규모 무력 충돌을 주고받고 있으나 양측 모두 휴전은 여전히 유효하다는 입장을 유지하고 있다. 이날 트럼프 대통령의 발언도 휴전 기조는 유지하되 필요할 경우 이란의 도발에 대응하겠다는 취지로 해석된다. 한편 이스라엘은 이날 레바논 남부 도시 티르를 강타해 최소 8명이 사망하고 수십 명이 부상당했다고 NYT는 전했다.워싱턴 임주형 특파원