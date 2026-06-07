“강경좌파 李정부” WSJ 칼럼에 청와대 발끈…“심각한 왜곡”

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최성아 비서관, WSJ에 반박글

“왜곡 심각·동맹 신뢰 훼손”

“한국, 모범적 동맹으로 부상”

“한미동맹 굳건, 계속 진화 중”

이미지 확대 청와대가 이재명 정부를 ‘강경 좌파’로 규정하며 한미동맹 약화를 우려한 미국 보수 인사들의 월스트리트저널(WSJ) 칼럼에 대해 “심각한 왜곡”이라며 반박했다. 6일 청와대에 따르면 최성아 해외언론비서관은 5일(현지시간) WSJ에 반박 칼럼(사진)을 기고하고 “해당 주장은 한국의 현실을 반영하지 못할 뿐 아니라 미국의 가장 가까운 동맹국 중 하나에 대한 신뢰를 훼손할 위험이 있다”고 밝혔다.2026.6.6 WSJ 화면

세줄 요약 WSJ 칼럼의 강경좌파 규정에 청와대 반박

한국 민주주의와 외교 현실 왜곡 지적

한미동맹 강화·현대화 성과 강조

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청와대가 이재명 정부를 ‘강경 좌파’로 규정하며 한미동맹 약화를 우려한 미국 보수 인사들의 월스트리트저널(WSJ) 칼럼에 대해 “심각한 왜곡”이라며 반박했다.6일 청와대에 따르면 최성아 해외언론비서관은 5일(현지시간) WSJ에 반박 칼럼을 기고하고 “해당 주장은 한국의 현실을 반영하지 못할 뿐 아니라 미국의 가장 가까운 동맹국 중 하나에 대한 신뢰를 훼손할 위험이 있다”고 밝혔다.앞서 미국 보수 성향 싱크탱크 미국기업연구소(AEI)의 니컬러스 에버스탯 연구원과 북한자유연합 자문위원인 로런스 펙은 지난 1일 WSJ에 ‘한국, 미국에 대해 강경 좌파 노선으로 전환’이라는 제목의 칼럼을 게재했다.이들은 현재 한미동맹이 도널드 트럼프 미국 행정부의 예측 불가능성뿐 아니라 한국의 ‘강경 좌파 정부의 무모함’과도 씨름하고 있다고 주장했다.이에 최 비서관은 “해당 칼럼은 정치적 이견을 제도의 쇠퇴로, 일상적인 외교 활동을 동맹에 대한 근본적 변화로 혼동했다”고 지적했다.이어 “대한민국은 세계에서 가장 역동적인 민주주의 국가 가운데 하나”라며 “한국의 헌정 체제와 독립적인 국가기관, 활발한 공론장은 민주주의 쇠퇴의 징후가 아니라 민주적 회복력과 성숙함을 보여주는 증거”라고 강조했다.최 비서관은 한미동맹 약화 주장도 정면 반박했다.그는 “사실은 정반대 방향을 가리키고 있다”며 “이재명 정부는 출범 이후 미국과 긴밀히 협력해 안보, 경제 회복력, 첨단기술, 전략산업 등 다양한 분야에서 한미동맹을 강화하고 현대화해왔다”고 밝혔다.이어 “최근 양국 간 협력은 전략 노선 변경 신호와 거리가 멀며, 오히려 한미 협력의 폭과 깊이를 보여준다”고 설명했다.최 비서관은 한국이 미국 고위 당국자들이 언급한 ‘모범 동맹국’(model ally)으로 자리매김했다고 강조했다.그는 “한국은 대미 투자를 통해 미국의 산업 재건에 기여하고 있으며 양국의 기술 경쟁력을 강화하고 공동 방위를 위해 더 큰 책임을 맡고 있다”고 했다.이어 “대한민국이 헌정 질서와 미국과의 동맹, 그리고 수십 년 동안 이 파트너십을 지탱해온 가치와 이해관계에 확고히 헌신하고 있다는 점에는 어떠한 의문도 있어서는 안 된다”고 했다.그러면서 “한미동맹은 새로운 도전에 대응하기 위해 계속 진화하고 있다”며 “동맹의 미래는 이념적 가정이 아니라 사실과 성과를 기준으로 평가돼야 한다”고 덧붙였다.권윤희 기자