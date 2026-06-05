中 “시진핑 방북 때 김정은과 공동관심사 의견나눌 것”

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세줄 요약
- 시진핑, 김정은 초청으로 7년 만에 방북 예정
- 양자관계·공동관심사 의견 교환 방침
- 북중우호협력 65주년 맞아 관계 발전 강조
북중우호협력 65주년
중국 정부는 오는 8∼9일 예정된 시진핑 중국 국가주석의 방북과 관련, “최고지도자들이 양자 관계 및 공동관심사에 대해 의견을 교환할 것”이라고 밝혔다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 5일 정례브리핑에서 시 주석의 구체적인 방북 일정을 묻자 이같이 말했다.
마오 대변인은 “최근 몇 년 동안 시 주석과 김정은 북한 국무위원장의 전략적 지도 아래 중조(중국과 북한) 전통 우호 협력 관계가 지속적으로 건강하고 안정적으로 발전해 양국 국민에게 실질적인 이익을 가져다줬다”고 강조했다. 그는 올해가 북중우호협력 상호원조조약 체결 65주년이라는 점도 짚었다.
이어 “이번 방문을 계기로 중조 관계가 시대에 발맞춰 더 큰 발전을 이루고, 양국 국민의 복지를 증진할 것”이라며 “지역 및 세계 평화와 안정, 발전과 번영에 더 큰 기여를 할 것”이라고 했다.
앞서 이날 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 시 주석이 김 위원장 초청으로 북한을 국빈 방문한다고 발표했다. 시 주석의 방북은 2019년 6월 이후 약 7년 만이다.
조희선 기자
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