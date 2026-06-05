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시진핑, 8~9일 7년만에 방북…김정은 집권 후 두번째 북 찾아

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조희선 기자
조희선 기자
수정 2026-06-05 12:05
입력 2026-06-05 12:05
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세줄 요약
  • 시진핑, 김정은 초청으로 8~9일 방북 발표
  • 2019년 이후 7년 만, 집권 후 두 번째 방문
  • 북러 밀착 속 북중 관계 재확인 관측
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2018년 6월 19일 베이징 인민대회당에서 김정은(왼쪽)이 시진핑과 악수하는 모습. 연합뉴스
2018년 6월 19일 베이징 인민대회당에서 김정은(왼쪽)이 시진핑과 악수하는 모습. 연합뉴스


시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문한다.

중국 공산당 중앙위원회 대외연락부(중련부)는 5일 중국 공산당 총서기인 시진핑 주석이 김정은 조선노동당 총비서 겸 북한 국무위원장의 초청으로 8∼9일 북한을 국빈 방문한다고 발표했다.

시 주세의 방북은 7년만이다. 중련부는 다만 시 주석의 구체적인 일정과 방문지 등은 공개하지 않았다.

조선중앙통신도 이날 “조선노동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지의 초청에 의하여 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지가 6월 8일∼9일 조선민주주의인민공화국을 국가방문하게 된다”고 전했다.

북중 정상 간의 만남은 지난해 9월 초 김정은 국무위원장이 중국의 전승절 80주년 기념행사 참석을 위해 베이징을 방문한 이후 약 9개월 만이 된다.

시 주석의 북한 방문은 2019년 6월 이후 약 7년 만이다.



이번 방문은 김정은 집권 이후 두 번째 방북이 된다. 특히 북한과 러시아가 군사·안보 협력을 크게 강화하며 밀착 행보를 이어가는 가운데 이뤄져 주목된다. 시 주석은 방북을 통해 북러 밀착 국면 속에서도 북중 우호관계를 재확인하고 한반도 문제에서 중국의 영향력을 과시하려는 의미를 담고 있다는 분석이 나온다.

조희선 기자
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