美 강제노동 관세 예고에… 日 “일본 추가 부담 없다”

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이미지 확대 지난해 4월 16일(현지시간) 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 워싱턴DC 백악관에서 아카자와 료세이 일본 경제재생상과 만나 촬영한 사진. 트루스소셜 캡처

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미국이 강제노동 문제를 이유로 한국, 일본을 포함한 60개 경제권에 대한 추가 관세 부과를 예고한 데 대해 일본 정부가 “대일 추가 부담은 없다”며 진화에 나섰다.4일 니혼게이자이신문 등에 따르면 아카자와 료세이 경제산업상은 전날 하워드 러트닉 미국 상무장관과 온라인 회담을 가진 뒤 엑스(X)를 통해 “미일 합의는 여전히 강고하고 유효하다”며 “지난해 합의 수준을 초과하는 추가 관세가 일본에 부과되지 않는다는 점을 미국 측에 확인했다”고 밝혔다. 이어 “국민들은 걱정하지 않아도 된다”고 덧붙였다.앞서 미국 정부는 강제노동으로 생산된 상품의 유입을 충분히 차단하지 못한 60개 경제권을 대상으로 10~12.5%의 추가 관세를 부과하는 방안을 검토 중이라고 발표했다. 일본은 한국 등과 함께 최대 12.5%의 추가 관세 적용 대상 그룹에 포함됐다.다만 일본 정부는 지난해 체결된 미일 무역합의가 여전히 유효하다는 점을 근거로 일본산 제품에 대한 실질적인 추가 부담은 없을 것으로 보고 있다. 미일 양국은 지난해 기존 관세를 포함한 일본산 제품의 관세 상한을 15%로 설정하는 데 합의한 바 있다.도쿄 명희진 특파원