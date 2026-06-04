“평범한 日 국기인 줄” 월드컵 앞두고 ‘욱일기 응원’ 영상 올린 유튜버 결국

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세줄 요약 월드컵 소개 영상에 욱일기 응원 장면 노출

해외 유튜버, 논란 뒤 사과문과 블러 처리

서경덕 교수, 역사 인식 개선 필요성 지적

이미지 확대 욱일기 응원 영상. 서경덕 교수 SNS 캡처

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2026 북중미 월드컵을 앞두고 일본 군국주의를 상징하는 ‘욱일기’ 응원 영상을 올려 논란이 됐던 해외 유튜버가 해당 영상을 수정하고 사과문을 올렸다.3일(현지시간) 주멕시코 한국대사관 등에 따르면 해당 유튜버는 최근 해당 영상의 고정 댓글을 통해 “제 콘텐츠로 인해 불쾌감을 느꼈을 모든 분께 사과드린다”며 “댓글 창을 통해 보내주신 여러 경고를 그간 어리석게도 간과했다”고 밝혔다.이어 “이 영상의 여러 장면에 등장했던 일본 깃발(욱일기)과 관련해 상처받았을 여러 아시아 국민 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “솔직히 제가 이 문제에 대해 전혀 알지 못했고, (욱일기가) 평범한 일본 국기인 줄 알았다”고 해명했다.이 유튜버는 사과문과 함께 욱일기가 등장하는 장면 부분을 볼 수 없도록 흐리게(블러) 처리했다.앞서 이 유튜버는 북중미 월드컵에 출전하는 48개국을 소개하는 영상에서 일본 응원단이 북을 치며 욱일기를 흔드는 장면을 여러 차례 노출해 논란을 일으킨 바 있다. 해당 영상의 누적 조회수는 150만회를 돌파했다.이와 관련해 서경덕 성신여대 교수는 지난 5월 소셜미디어(SNS)를 통해 “멕시코 교민이 제보해줬다”며 “멕시코에서 활동 중인 한 유튜버가 만든 월드컵 관련 영상에 욱일기 응원이 등장한다”고 밝혔다.이어 “축구 관련 영상을 올리는 유튜브 채널”이라며 “이번 월드컵에 출전하는 48개국을 소개하는 영상에서 욱일기 응원 영상을 여러 번 노출하고 있었다”고 설명했다.서 교수는 지난 카타르 월드컵 개막전 당시 도하 시내의 대형 광고판에 일본 측 응원단의 얼굴에 욱일기를 그려 넣은 모습이 노출돼 논란이 된 사실도 언급했다.그는 “욱일기의 역사적 배경을 잘 모르는 외국인들이 일본을 대표하는 상징이라고 착각해 벌어진 일”이라며 “아시아인들에게는 전쟁의 아픔을 떠올리게 하는 욱일기를 없애기 위해 더 많은 노력을 기울여야 한다”고 당부했다.하승연 기자