“핵잠수함은 틀 깨는 것” 한국 국방비 증액 칭찬한 美국방

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싱가포르 안보회의 참석한 피트 헤그세스 장관

동맹국 가운데 한국 방위비 증액 가장 먼저 언급

이미지 확대 피트 헤그세스 미국 국방장관이 29일 싱가포르에서 미군 장병들과 함께 운동하며 격려하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 피트 헤그세스 미국 국방장관이 29일 싱가포르에서 미군 장병들과 함께 운동하며 격려하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 피트 헤그세스(가운데) 미 국방장관이 안규백(왼쪽) 한국 국방장관, 고이즈미 신지로 일본 국방장관과 함께 회담하고 있다. 엑스 캡처

세줄 요약 한국 국방비 증액과 전작권 전환 평가

핵추진 잠수함, 틀 깨는 발상 호평

동맹 책임 분담과 2% 국방비 비판

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싱가포르에서 열린 연례 안보 회의인 샹그릴라 대화에 참석한 피트 헤그세스 국방장관이 29일 현지 미 군함에서 장병들과 아침 운동을 함께 했다.헤그세스 장관은 이날 미 해군 강습상륙함 박서함에서 ‘이건 전쟁이다’라고 적힌 회색 티셔츠를 입고 장병들과 같이 팔굽혀펴기, 달리기 등을 했다.29~31일 싱가포르에서 열린 샹그릴라 대화에는 한국을 포함한 44개국이 참여했으며, 헤그세스 장관은 동맹국의 책임 분담을 강조했다.그는 진정한 파트너십을 보여주는 동맹국으로 한국을 가장 먼저 들면서 “한국은 최전선에서 실제 전투력을 구축했다”며 “이재명 대통령은 국방비를 새로운 국제 표준인 국내총생산(GDP)의 3.5%로 증액하는 쉽지 않은 결정을 내렸다”고 높이 평가했다.이어 한국 정부가 추진하는 전시작전권 전환에 대해 ‘매우 반가운 일(a breath of fresh air)’이라고 평가했고 핵추진 잠수함을 두고는 잠재적 적들에게 전략적 딜레마를 낳을 수 있다고 밝혔다.또 “도널드 트럼프 대통령은 기존의 틀을 깨고 새로운 생각을 받아들이는 분”이라며 “빠르게 나아가려는 나라들을 돕는 데 적극적으로 나설 것”이라고 덧붙였다.한국의 핵추진 잠수함 프로젝트를 ‘기존의 틀을 깨는(outside the box)’ 관점이라고 호평한 것이다.한편 미국의 동맹국인 뉴질랜드 참가자는 GDP의 2%를 국방예산으로 쓰는 자국을 무임탑승국으로 생각하느냐는 도발적 질문을 헤그세스 장관에게 던졌다.이에 헤그세스 장관은 “2%는 충분하지 않으며, 2%는 프리라이딩(무임승차)”이라고 지적하며 뉴질랜드에 대해 특별히 부정적인 감정은 없다고 덧붙였다.헤그세스 장관은 샹그릴라 대화 연설에 앞서 장병들과 같이 운동하며 “하루를 시작하는 가장 좋은 방법은 미국 해군과 해병대 장병들과 함께 아침 체력단련(PT)을 하는 것”이라며 “미군은 나라의 든든한 버팀목”이라고 격려했다.한편 그는 이란 전쟁에 대해 미군의 해상봉쇄가 강력하게 유지되고 있으며, 종전협상 결렬 시 군사 개입을 재개할 준비가 돼 있다고 설명했다.대만에 대한 무기 판매 여부와 대해서는 “대만에 대한 우리의 입장은 달라지지 않았다”면서도 “우리는 중국의 야망을 존중한다. 그들이 상당한 군사력 증강을 진행해왔다는 점을 알고 있다”고 말했다.이어 이란 전쟁 협상과 대만에 대한 무기 판매는 트럼프 대통령의 결정에 달려있다고 강조했다.윤창수 전문기자