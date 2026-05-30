“군대 갈게요” 5000명 몰린 이 나라…5명 중 1명은 ‘여성’이었다

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 자발적 군 복무제에 청년 5000명 지원

모집 인원 3000명 크게 상회한 성과

지원자 20% 이상 여성, 비율도 상회

이미지 확대 본 기사와 직접적 관련 없는 군인 자료사진. 123RF

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

러시아의 잠재적 위협 등에 맞서 프랑스가 국방력 강화를 위해 도입한 ‘자발적 군 복무제’에 모집 인원의 두 배에 달하는 청년들이 지원했다.29일(현지시간) AFP 통신에 따르면 프랑스 군 당국은 18∼25세 남녀 약 5000명이 자원병에 지원했다고 밝혔다. 이는 올해 모집 인원 3000명을 훌쩍 뛰어넘는 수치다.군 당국은 “5월 중순 기준 약 1000명의 자원자가 이미 선발됐으며, 4000건 이상의 서류가 작성 중이거나 심사 중”이라고 전했다.특히 지원자의 20% 이상은 여성인 것으로 전해졌다. 이는 현재 프랑스 군대 내 여성 비율(17%)을 웃도는 수치다.국방부 국가복무 프로젝트의 책임자는 “이런 결과는 우리 청년들의 참여 의지를 분명하게 보여준다”며 관심 있는 청년들은 “여름이 끝날 때까지” 지원할 수 있다고 밝혔다.군 복무 기간은 10개월로 이 기간엔 세전 기준 월 약 800유로(한화 약 139만원)의 급여가 지급된다. 한 달간의 기초 훈련을 거친 뒤 나머지 9개월은 군부대에 배치돼 현역 군인들과 동일한 임무를 수행하게 된다.프랑스는 내년엔 자원병을 4000명으로 늘리고 2028년에는 1만명 규모까지 확대한다는 계획이다.프랑스는 냉전 종식 이후 대규모 병역 모델이 더는 필요하지 않다는 판단하에 자크 시라크 대통령 시절인 1997년 보편적 의무 병역 제도를 중단하고 직업군인 중심의 모병제로 전환했다. 현재 프랑스 군대는 20만여명의 현역 군인과 4만 7000명의 예비군으로 구성돼 있다.김민지 기자