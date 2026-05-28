“버스 좌석 사이에 칼이 끼워져 있는데요?” 발칵…공포 확산한 홍콩

세줄 요약 버스 좌석 사이 커터칼 발견, 승객 신고

사흘 전엔 등받이 바늘 사고, 여성 부상

경찰, 고의적 상해 시도 가능성 수사

이미지 확대 홍콩의 버스 안에서 흉기가 잇따라 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다. 승객을 노린 고의적인 범죄 가능성이 제기되면서 시민들의 불안감이 커지고 있다. SCMP

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

홍콩의 버스 안에서 흉기가 잇따라 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰다. 승객을 노린 고의적인 범죄 가능성이 제기되면서 시민들의 불안감이 커지고 있다.28일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 지난 26일 오후 5시 20분쯤 홍콩 센트럴로 향하던 시티버스 2층 객석에서 커터칼이 발견됐다.당시 버스에 탑승했던 한 남성 승객이 좌석 사이에 끼워져 있던 커터칼을 발견해 운전기사에게 알렸고, 신고를 받고 출동한 경찰이 버스를 세운 뒤 해당 물품을 압수했다.압수된 커터칼은 전체 길이 약 13㎝로, 1㎝가량의 늘어나는 칼날이 밖으로 나와 있는 상태였다. 다행히 이번 사건으로 다친 승객은 없는 것으로 파악됐다.시티버스에서 이 같은 위험 물질이 발견된 것은 이번이 처음이 아니다.불과 사흘 전에도 한 버스에서 여성 승객이 좌석 등받이에 숨겨져 있던 재봉틀 바늘에 찔리는 사고가 발생했다. 이 여성은 곧바로 인근 병원으로 이송돼 치료를 받았다.경찰은 두 사건 모두 불특정 다수를 노린 ‘고의적 상해 시도’로 분류하고, 관할 구역 범죄수사대를 투입해 본격적인 수사에 착수했다. 이어 버스 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 용의자를 추적 중이다.시티버스 측은 “승객의 안전을 위협하는 행위에 대해 유감을 표한다”며 “범인 검거를 위해 경찰 수사에 적극적으로 협조하고 있다”고 밝혔다.하승연 기자