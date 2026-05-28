내각회의 주재 트럼프 “이란과 합의 아직 만족못할 수준”

세줄 요약 트럼프, 이란 협상 아직 만족 못한다고 발언

합의 불발 시 추가 조치 가능성 시사

루비오, 외교가 첫 선택지라며 진전 기대

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 백악관에서 내각 회의를 주재하고 있다. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 협상에 대해 아직 만족할 만한 수준에 이르지 못했다고 밝혔다. 이에 따라 미국과 이란의 줄다리기가 여전히 지속될 전망이다.트럼프 대통령은 27일(현지시간) 백악관에서 내각회의를 주재한 자리에서 “이란은 매우 협상을 성사시키고 싶어 한다”며 “지금까지는 우리가 만족할 수준에 이르지 못했다”고 말했다. 이어 자신이 만족할 만한 합의에 이르게 될 것이라면서 “그렇게(협상 타결) 되거나 아니면 우리가 그냥 일을 마무리해야 할 것”이라고 했다.트럼프 대통령은 이란의 군사력이 모두 사라졌다는 기존 주장을 되풀이하며 “그들은 기력이 다한 채 협상하고 있다. 어쩌면 우리가 돌아가 그걸 끝장내야 할 수도 있고, 당장은 그럴 필요가 없을 수도 있다”고 말했다. ‘끝장낸다’는 표현은 앞서 이란의 발전소와 교량 등 민간 인프라까지 파괴하겠다고 위협한 것을 상기시킨 것으로 풀이된다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 대해선 ‘국제수로’임을 강조하면서 “모든 국가가 이용할 수 있게 될 것이며, 국제규정상 아무도 통제할 수 없다. 우리가 감시할 것”이라고 말했다. 이란이 협상 조건으로 요구해온 동결자산 해제나 제재 완화에 대해선 “우리는 제재 완화나 돈을 주는 것에 대해선 이야기하고 있지 않다”고 선을 그었다. 트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄 처리 문제와 관련, 중국이나 러시아가 이를 처리하는 걸 용납할 수 있을지를 묻자 “아니다. 그건 내가 불편할 것”이라고 답했다.회의에 참석한 마코 루비오 국무장관은 “외교가 언제나 첫 번째 선택지”라며 대화를 통한 합의에 무게를 실었다. 루비오 장관은 이란과의 협상에서 진전 사항이 있다면서 “향후 몇 시간, 며칠 사이에 진전이 이뤄질 수 있을지 지켜볼 것”이라고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원