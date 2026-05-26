[속보] 美, 호르무즈 인근 이란 남부 공격…“자위권 차원”

세줄 요약 미군, 호르무즈 인근 이란 남부 자위권 공격

기뢰 부설 시도 선박·미사일 발사대 겨냥

휴전 기간 자제력 유지·미군 보호 강조

이미지 확대 18일(현지시간) 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스

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미군 중부사령부는 25일(현지시간) 미군이 자위권 행사 차원에서 이란 남부를 공격했다고 밝혔다.팀 호킨스 미 중부사령부 대변인은 이날 폭스뉴스에 “미군이 오늘 이란 남부에서 자위적 공격을 했다”며 “기뢰 부설을 시도하는 이란 선박과 미사일 발사대를 겨냥해 공격이 이뤄졌다”고 설명했다.그러면서 “진행 중인 휴전 기간 자제력을 발휘하며 미군을 보호할 것”이라고 덧붙였다.로이터통신은 호르무즈 해협 인근 반다르 아바스를 비롯한 여러 지역에서 폭발음이 들렸다고 보도했다.미국과 이란은 호르무즈 해협 재개방과 적대행위 중단을 선언하고 향후 60일간 핵 협상을 벌이는 내용의 양해각서(MOU) 초안을 둘러싸고 막바지 협상을 벌이고 있다.윤예림 기자