日 ‘편의점의 신’ 스즈키 도시후미 전 세븐일레븐 회장 별세

세줄 요약 스즈키 도시후미 전 회장 심부전 별세

세븐일레븐 일본 1호점 개점 주도

도미넌트 전략·POS로 편의점 혁신

이미지 확대 일본 ‘편의점의 아버지’ 스즈키 도시후미 세븐＆아이홀딩스 명예고문. AP 연합뉴스

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일본 ‘편의점의 아버지’ 스즈키 도시후미 세븐＆아이홀딩스 명예고문(전 세븐일레븐재팬 회장)이 지난 18일 심부전으로 세상을 떠났다. 93세.1932년 나가노현 출신인 고인은 주오대 경제학부를 졸업한 뒤 유통기업 이토요카도에 합류했다. 미국 출장 중 편의점 세븐일레븐 모델에 주목한 그는 미국 사우스랜드사와 라이선스 계약을 맺고 1974년 도쿄 도요스에 일본 1호점을 열었다.당시 대형마트 중심 유통 환경에서 편의점 도입은 시기상조라는 반대가 적지 않았지만, 고인은 소형 점포의 생산성을 높이면 대형 매장과 공존할 수 있다고 판단했다. 이 과정에서 ‘편의점의 신’, ‘일본 편의점의 아버지’로 불렸다.그는 배송 효율을 높이기 위해 특정 지역에 점포를 집중하는 ‘도미넌트 전략’을 도입했고, 1980년대에는 판매정보시스템(POS)을 활용한 데이터 기반 경영을 정착시켰다. 이어 공과금 수납과 현금자동입출금기(ATM) 사업까지 확장하며 편의점을 생활 플랫폼으로 키웠다.고인이 이끈 세븐일레븐은 미국·아시아·유럽 등으로 사업을 확대하며 세계 최대 편의점 체인으로 성장했다. 한국에서는 코리아세븐이 1989년 첫 점포를 열었다.도쿄 명희진 특파원