러, 모의 핵탄두 주렁주렁 단 미사일로 우크라 수도 공격

러시아, 전쟁 중 세번째로 오레시니크 미사일 발사

‘핵위협’ 비판…젤렌스키, 러 겨냥 “제 정신 아냐”

이미지 확대 러시아의 극초음속 다탄두 중거리 탄도미사일 오레시니크.

이미지 확대 러시아의 미사일과 드론 공격으로 파괴된 우크라이나 건물. 엑스 캡처

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러시아는 핵탄두 탑재가 가능한 극초음속 미사일 오레시니크로 수도 키이우를 타격하는 등 올들어 가장 큰 규모의 수도권 공격으로 공포 분위기를 조성했다.블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 대량 사용시 핵무기에 필적하는 결과를 가져온다고 자랑했던 오레시니크 미사일은 전쟁 발발 이후 이번이 세번째로 사용됐다.사전에 러시아의 공격을 경고했던 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 25일 “러시아는 미사일 90발, 드론 600개를 발사했으며 특히 빌라 체르크바 지역에 오레시니크 미사일을 쏜 건 제정신이 아니다”라며 분노했다.그는 “모스크바의 저 늙은 심술쟁이가 ‘평화’라는 단어를 입에 담을 수 있도록 미국, 유럽 등이 결단을 내려야 한다”고 푸틴 대통령을 겨냥했다.모의 탄두가 장착된 오레시니크 미사일이 동원된 이번 공격으로 최소 4명이 사망하고, 100명 이상이 부상당했다.러시아는 개암이 주렁주렁 달린 모양에 빗대 개암나무란 뜻의 이름을 최대 36개 핵탄두 탑재가 가능한 오레시니크 미사일에 붙였으며, 이를 대학 기숙사 공격에 대한 보복으로 발사했다.오레시니크 미사일은 2024년 11월 우크라이나 동부 드니프로 공격에 처음 사용됐으며, 지난 1월 폴란드 국경 근처 리비우를 타격할 때도 발사됐다.푸틴 대통령은 지난 22일 루한스크 스타로빌스크 대학교 기숙사가 우크라이나의 드론 공격을 받아 학생 18명이 숨진 것을 두고 “테러”라고 주장했다.우크라이나는 대학 기숙사가 아니라 드론 기술을 연구하는 루비콘 군부대를 타격한 것이라고 반박했다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 “오레시니크 미사일 사용은 러시아의 침략 전쟁이 무모하게 치닫고 있다는 신호”라고 규탄했다.카야 칼라스 유럽연합 외교안보 고위대표는 “핵탄두 탑재를 위해 설계된 오레시니크 미사일 사용은 정치적인 공포 조장 전술이자 무모한 핵 위협 행위”라고 비난했다.이달들어 양국은 수도를 겨냥한 보복 공격을 이어가고 있으며, 미국이 이란 전쟁 협상에 매달리면서 종전 논의도 진척이 없는 상태다.이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되자 미국에 이어 영국도 러시아산 원유 제재를 한시적으로 완화했으나 나토(북대서양조약기구) 회원국이 방위 예산 0.25%를 우크라이나에 지원하는 방안은 부결됐다.윤창수 전문기자