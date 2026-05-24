트럼프 코앞에서 또 총성… 백악관 덮치려던 총격범 현장 사살

한 달 만에 세 번째 총격

이미지 확대 기자들도 긴급 대피 미국 워싱턴DC 백악관 인근에서 총격 사건이 발생한 23일(현지시간) 취재진이 백악관 북쪽 잔디밭에서 황급히 대피하고 있다.

워싱턴DC EPA 연합뉴스

세줄 요약 백악관 인근 검문소 총격 발생

대응 사격으로 용의자 현장 사살

트럼프 무사, 백악관 일시 폐쇄

2026-05-25 14면

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미국 백악관 인근에서 잇따라 총격 사건이 발생하며 불안감이 커지고 있다.23일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 비밀경호국(SS)은 성명을 통해 이날 백악관 인근 보안 검문소에 접근해 경찰관들에게 총격을 가한 남성을 사살했으며, 현재 사건 경위를 조사 중이라고 밝혔다.사건은 이날 오후 6시쯤 백악관 단지 외곽인 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 교차로 인근 검문소에서 발생했다. SS에 따르면 용의자는 검문소에 접근한 뒤 가방에서 총을 꺼내 경찰관들을 향해 발사하기 시작했고, 경찰관들이 즉각 대응 사격을 가해 그를 제압했다. 용의자는 인근 병원으로 이송됐으나 결국 사망했다.이 과정에서 행인 1명도 총상을 입었으나 용의자와 경찰관 중 누구의 총탄에 맞았는지는 아직 확인되지 않았다. SS는 경찰관이나 백악관 직원 중 부상자는 없으며, 당시 백악관에 머물고 있었던 도널드 트럼프 대통령도 무사하다고 전했다. 백악관은 일시적으로 폐쇄됐고, 당시 건물 외부에 있던 취재진에게는 대피 지시가 내려졌다.이번 사건의 범행 동기가 밝혀지지 않은 가운데 CNN은 복수의 소식통을 인용해 용의자가 21세 나시르 베스트로 확인됐으며, 과거에도 SS와 여러 차례 마찰을 빚었다고 보도했다. 용의자는 지난해 6월 백악관 진입로를 막아 체포됐는데, 당시 자신을 ‘신’이라고 주장해 정신 감정을 위해 정신병원으로 옮겨진 것으로 알려졌다. 또 트럼프 대통령에게 위해를 가하고 싶다는 게시물을 올린 사실도 확인됐다. 그는 다음 달인 지난해 7월에도 백악관 진입로에 들어가려다 체포돼 법원으로부터 백악관 접근금지명령을 받기도 했다.이번 사건으로 지난달 25일 있었던 백악관 출입기자협회 만찬장 총격 사건과 지난 4일 워싱턴 기념탑 인근 교전 등에 이어 또다시 백악관 주변에서 총격이 발생하게 됐다. 이번 사건이 발생한 교차로는 백악관 단지 내 아이젠하워 행정동 바로 옆, 백악관 본관과는 직선거리로 200여m밖에 되지 않는 거리다.한편 긴박했던 총격전 상황은 소셜미디어(SNS)를 통해서도 전해졌다. ABC방송의 백악관 출입 기자인 셀리나 왕은 엑스(X)에 “백악관 북쪽 잔디밭에서 SNS 영상을 촬영하던 중 총성이 들렸다. 수십 발의 총성 같았다”며 “백악관 기자회견장으로 달려가라는 (대피) 지시를 받았다”고 적었다. 영상에는 왕이 영상을 촬영하다 총성을 듣고 몸을 숙이는 모습이 담겼다.조희선 기자