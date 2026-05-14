‘황제의 공간’ 톈탄공원서 ‘30분 밀착’… 화동 환호엔 미소

경고와 덕담 오간 미중 정상회담

이미지 확대 열렬한 환영에 흐믓 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 베이징 인민대회당에서 열린 환영식에서 환호하는 화동들의 모습을 바라보고 있다.

베이징 AP 연합뉴스

세줄 요약 트럼프·시진핑, 베이징서 정상회담과 환담 진행

21발 예포·직접 마중 등 최고 수준 국빈 예우

톈탄공원 30분 산책, 화동 환영에 트럼프 만족

2026-05-15 4면

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미중 정상회담이 개최된 14일 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 오전 정상회담을 시작으로 톈탄(天壇)공원 방문, 만찬 등의 일정을 함께 소화했다. 트럼프 대통령의 9년 만의 방중으로 이뤄진 이번 회담에서 시 주석은 오랜 친구를 집으로 초대한 것 같은 친밀함을 보여 주면서 때로는 ‘뼈 있는’ 발언으로 긴장감을 높이기도 했다.트럼프 대통령은 이날 오전 10시쯤 정상회담 장소인 베이징 인민대회당에 전용차 ‘비스트’를 타고 도착했다. 시 주석은 인민대회당 앞에 나와 기다리다가 직접 트럼프 대통령을 맞이했다. 두 사람의 직접 만남은 지난해 10월 말 한국 부산에서 이후 약 6개월 만이다.두 정상은 양국 국가 연주와 예포 발사 속에 중국 의장대를 사열하고 정상회담장으로 이동했다. 중국 측은 환영 행사에서 21발의 예포를 쏘며 트럼프 대통령에게 최고 수준의 국빈 예우를 했다.시 주석은 회담장으로 이동하며 계단을 오르던 중 트럼프 대통령을 멈춰 세워 베이징 시내 명소를 소개하기도 했다.이날 환영 행사의 ‘신스틸러’는 양국 국기와 꽃을 열정적으로 흔들며 환호한 화동들이었다. 트럼프 대통령은 자신에게 큰 환호를 보내는 화동들을 흐뭇하게 바라봤고, 행사 내내 계속되던 긴장감도 잠시나마 누그러졌다. 트럼프 대통령은 회담 모두 발언에서 화동들의 환영에 “놀라웠다”며 만족감을 보이기도 했다.약 2시간 동안 회담한 두 정상은 오후 1시쯤 유네스코 문화유산인 톈탄공원으로 이동해 환담했다. 옛 황제가 제사를 지냈던 제단이 있는 톈탄공원에 트럼프 대통령을 초대한 것은 이례적인 특별 의전 사례로 꼽힌다.두 정상은 통역만 대동한 채 약 30분 동안 톈탄공원을 거닐면서도 대화를 이어 갔다. 자금성에서 남쪽으로 약 7㎞ 떨어진 위치에 있는 톈탄공원은 1420년 명나라 황제 시절에 지어진 베이징의 주요 명소다. 트럼프 대통령에게 ‘황제의 공간’을 소개한다는 의미를 담아 일정을 준비한 것으로 해석된다.트럼프 대통령은 산책 도중 정상회담 결과에 대한 기자들의 질문에 “훌륭하다”고 답했고, 톈탄공원에 대해선 “멋진 곳이다. 믿기지 않을 정도다. 중국은 아름답다”고 말했다.트럼프 대통령은 톈탄공원 산책을 마치고 나서 베이징 시내 숙소로 복귀해 휴식을 취한 뒤 만찬 일정을 갖고 이날 방중 일정을 마무리했다.김신우 수습기자