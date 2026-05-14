시진핑 “투키디데스 함정 극복해야”… 트럼프는 이란전 언급

대만 문제 언급하며 공존 메시지

이미지 확대 마주 앉은 미중 대표단 도널드 트럼프(맨 오른쪽﻿) 미국 대통령을 비롯한 미국 측 대표단과 시진핑(맨 왼쪽﻿) 중국 국가주석이 이끄는 중국 측 대표단이 14일 베이징 인민대회당에서 마주 앉아 정상회담을 하고 있다.

베이징 AP 연합뉴스

세줄 요약 대만 문제, 미중 관계 핵심 이익으로 재강조

투키디데스 함정 언급, 충돌 프레임 경계

트럼프, 이란전서 중국 역할 압박 재확인

2026-05-15 2면

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대만 문제를 ‘핵심 이익 중의 핵심’으로 규정해 왔던 중국이 14일 열린 미중 정상회담에서 이 문제를 회담 테이블에 올리며 도널드 트럼프 행정부에 ‘레드라인’을 넘지 말 것을 요구했다. 시진핑 중국 국가주석은 양안 문제가 미중 관계의 ‘잠재적 화약고’가 될 수 있음을 시사하면서도 ‘미중 공존’의 유화적 메시지를 트럼프 대통령에게 전했다.시 주석은 이날 회담에서 대만 문제를 잘못 처리하면 “양국은 부딪치거나(碰撞) 심지어 충돌(衝突)할 것이고, 중미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것”이라고 말했다. 중국어로 모두 ‘부딪침’을 의미하는 ‘팽당’(碰撞)과 ‘충돌’(衝突)을 사용했는데, 대만 문제로 인해 미중이 낮은 수위부터 높은 수위로까지 부딪칠 수 있음을 강조한 것으로 풀이된다. 시 주석은 “‘대만 독립’과 대만해협 평화는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다”며 “대만해협 평화·안정을 수호하는 것은 중미 양국의 최대공약수”라고 덧붙였다.중국은 그간 트럼프 행정부의 대만 무기 판매 등 행보에 불편한 반응을 숨기지 않았다. 이런 가운데 미중 정상이 대좌한 자리를 빌려 관련 문제를 꺼내들어 재차 자국의 핵심 이익을 강조한 것으로 풀이된다. 역설적으로 중국이 미국에 협조할 수 있는 마지노선을 내비친 것이라는 해석도 나온다.시 주석은 정상회담 모두발언에서 미중 관계의 안정을 강조하며 “중국과 미국이 ‘투키디데스의 함정’을 넘어설 수 있을지, 대국 관계의 새로운 패러다임을 개척할 수 있는지는 역사적 질문”이라고 말했다. ‘투키디데스의 함정’은 신흥국이 부상하는 과정에서 패권국과 신흥국이 무력 충돌하는 경향이 있다는 이론이다. 시 주석의 이 같은 언급은 미중 관계를 초강대국의 충돌 프레임으로 인식하지 않도록 하기 위한 것으로 풀이된다. 그는 앞서 오바마·바이든 행정부 시절 미중 정상회담에서도 이 이론을 인용한 바 있다.이날 정상회담에서 양국 정상은 한반도 문제를 포함해 중동 전쟁과 우크라이나 전쟁 등 국제 정세에 대해서도 논의했다. 중국은 이란 원유의 80% 이상을 사들이는 최대 구매국으로, 트럼프 행정부는 중국이 이란을 협상 테이블로 끌어내도록 압박해 왔다. 대이란 전쟁에서 중국의 역할을 요구해 왔던 트럼프 대통령은 이번 회담을 계기로 미국 측 입장을 시 주석에게 직접 언급한 것으로 알려졌다.서울 조희선 기자·워싱턴 임주형 특파원