시진핑, 트럼프 면전서 ‘대만 경고’

미중 정상회담

이미지 확대 ‘황제의 공간’ 함께한 미중 정상 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 14일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마친 뒤 함께 방문한 베이징 톈탄 공원에서 산책하고 있다. 두 정상은 과거 중국의 황제가 하늘에 제사를 지냈던 이곳에서 통역만 대동한 채 약 30분간 대화를 이어 갔다. 지난해 10월 부산에서 회담을 가진 뒤 약 6개월 만에 다시 만난 미중 정상은 대만 문제를 비롯한 안보, 무역, 첨단 기술 규제까지 폭넓은 의제를 논의했다.

베이징 로이터 연합뉴스

세줄 요약 대만 문제, 중미 충돌 가능성 경고

건설적·전략적 안정 관계 제안

트럼프, 미중 관계 최상 평가

2026-05-15 1면

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시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령을 향해 자국의 ‘핵심 이익’인 대만 문제가 양국 간 충돌로 번질 수 있다고 강력히 경고했다.14일 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 베이징 인민대회당에서 열린 미중 정상회담에서 “대만 문제는 중미 관계에서 가장 중요한 사안”임을 분명히 했다. 시 주석은 특히 “(대만 문제를) 잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 심지어 충돌에 이를 것이며 중미 관계 전체가 매우 위험한 상황에 빠질 수 있다”고 강조했다. 이는 대만 문제를 넘어서는 안 될 ‘레드라인’이라고 규정해 온 기존의 원론적 입장을 넘어, 트럼프 행정부의 대만 정책 기조에 강력한 제동을 걸겠다는 의지로 풀이된다. 그간 중국은 ‘하나의 중국’ 원칙을 앞세워 미국의 대만 문제 개입을 내정 간섭이자 주권 침해로 간주해 왔다.경고와 동시에 시 주석은 양국 간 협력과 공존의 필요성도 역설했다. 그는 회담에서 “나와 트럼프 대통령은 건설적·전략적 안정 관계를 수립하는 데 동의했다”며 “이는 향후 3년 이상 중미 관계에 전략적 방향을 제시할 것이며 양국 국민과 국제사회로부터 긍정적인 평가를 받을 것”이라고 전했다. 건설적·전략적 안정 관계에 대해서는 “협력을 위주로 하는 적극적 안정이자 경쟁이 절제된 양성적 안정, 이견이 통제 가능한 상태이자 평화를 기대할 수 있는 지속적 안정이어야 한다”고 강조했다.시 주석은 2017년 11월 이후 약 9년 만에 중국을 방문한 트럼프 대통령을 향해서는 ﻿ “2026년이 중미 관계의 과거를 계승하고 미래를 여는 역사적이고 상징적인 해가 되도록 하자”고 제안했다. 이에 트럼프 대통령은 “미중 관계는 매우 좋고, 나와 시 주석도 역대 미중 정상 중 가장 좋은 관계”라며 “시 주석은 위대한 지도자이고 중국은 위대한 국가”라고 화답했다.﻿조희선 기자