트럼프와 갈등 빚던 FDA 국장 결국 사임

세줄 요약 가향 전자담배 승인 놓고 FDA 국장 사임

청소년 중독 우려로 승인 반대, 트럼프 압박

카일 디아맨타스가 FDA 업무 대행

이미지 확대 마티 매캐리 FDA 국장.

AFP 연합뉴스

2026-05-14 14면

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인위적인 향료를 첨가하는 가향 전자담배 승인 문제를 놓고 도널드 트럼프 행정부와 갈등을 빚던 미 식품의약국(FDA) 국장이 결국 사임했다.뉴욕타임스(NYT) 등은 마티 매캐리 FDA 국장이 사임해 카일 디아맨타스 FDA 식품 규제 책임자가 업무를 대행한다고 12일(현지시간) 보도했다.매캐리 국장은 존스홉킨스대 종양외과 전문의 출신으로 지난해 3월부터 FDA를 이끌었다.그가 사임하게 된 배경은 과일향 전자담배 승인 문제 때문인 것으로 전해졌다. 소식통들에 따르면 매커리 국장은 사탕 또는 과일 향 전자담배가 젊은 층을 중독성 있는 전자담배 사용으로 이끌 수 있다는 이유로 승인을 반대해왔는데, 트럼프 대통령은 가향 담배 승인을 요구하며 그를 압박했다.트럼프 대통령은 미국 담배회사 레이놀즈 대표와 만난 뒤 가향 담배 승인을 찬성하는 입장이 됐고, 실제 미국 최초로 두가지 과일향 전자담배가 승인됐다. 매캐리 국장은 주변에 양심상 가향 전자담배를 승인할 수가 없다고 난감해한 것으로 알려졌다. 이같은 갈등이 알려지며 매캐리 국장이 조만간 해임될 것이라는 보도가 나오기 시작했다. 다만 폴리티코는 매캐리 국장 교체가 이미 수개월 전부터 준비됐던 것이라고 정부 고위 관계자를 인용해 보도해다. 트럼프 대통령은 “마티는 멋진 친구였지만 이제 자신의 길을 가야 한다”고 말했다.워싱턴 임주형 특파원