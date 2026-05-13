“술 안주로 ‘두리안’ 먹다 호흡부전으로 응급실行”…‘사망 속설’ 나온 까닭

세줄 요약 두리안·독주 동시 섭취 후 응급실 이송

알레르기 반응과 호흡부전 증세 발생

알코올 분해 억제 성분, 위험성 지적

이미지 확대 껍질 벗겨진 두리안. 123rf

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중국 푸젠성의 한 여성이 두리안을 먹고 술을 마셨다가 알레르기 반응과 호흡부전으로 응급실에 실려 가는 사건이 발생했다. 두리안에 들어 있는 특정 성분이 술의 독성 물질 분해를 억제하는 만큼 두리안을 술과 함께 먹지 않는 게 좋다는 설명이다.13일 봉황망과 TVBS 등 외신에 따르면 중국 푸젠성의 이 여성은 최근 친구들과의 식사 자리에서 두리안 두 조각을 먹고 독주 약 200㎖를 마셨다가 병원으로 긴급 이송됐다.술을 마신 뒤 여성의 목과 얼굴에는 붉은 반점이 퍼졌고 온몸에 두드러기가 돋아났다. 병원으로 향하던 중에는 가슴이 답답해지고 숨쉬기가 힘들어졌으며, 의식까지 흐릿해지는 호흡부전 증상이 나타났다. 응급 처치를 받은 끝에 이 여성은 생명의 위기는 넘긴 것으로 알려졌다.원인은 두리안과 술의 위험한 조합에 있다. 두리안에는 특유의 강한 향을 내는 황 화합물이 풍부하게 들어 있는데, 이 성분은 간에서 알코올을 분해하는 효소의 작용을 억제한다. 술의 독성 물질인 아세트알데히드가 체내에 더 많이 쌓이게 된다.전문가들은 아세트알데히드가 제때 분해되지 않고 몸속에 축적될 경우, 부정맥이나 호흡 부전이 발생할 가능성이 있다고 지적했다.또한 두리안과 술을 함께 먹으면 즉시 사망한다는 속설은 다소 과장된 측면이 있지만, 심한 숙취와 함께 호흡 곤란, 어지러움, 구토 증세가 나타날 수 있다고 설명했다.특히 간과 심장에 부담을 줄 수 있는 만큼 두리안 먹기 전후 24시간 정도는 술을 마시지 말라고 당부했다.아울러 알레르기가 있거나 간 기능이 약한 사람은 두리안을 섭취한 뒤 최소 3일 이상의 간격을 두고 술을 마시는 것이 안전하다는 설명이다.김성은 기자