[포토] 한타바이러스 크루즈선 승객들, 귀국 시작

세줄 요약 대서양 항해 중 한타바이러스 집단감염 발생

테네리페 입항 뒤 승객 하선과 귀국 시작

각국 전세기·병원 이송, 일부 격리·검사

1 / 4 이미지 확대 10일(현지 시간) 스페인령 카나리아 제도 테네리페 공항에서 ‘MV 혼디우스’ 유람선 승객들이 버스를 타고 이동하며 손을 흔들고 있다. 한타바이러스 감염으로 승객 3명이 숨진 네덜란드 유람선 ‘혼디우스’호가 카나리아 제도에 도착해 이 배에 타고 있던 20여 개국 국적의 승객이 각국 항공편을 이용해 돌아간다. 2026.05.11.

AP 뉴시스

이미지 확대 10일(현지 시간) 한타바이러스 감염 사태가 발생한 유람선 ‘MV 혼디우스’호 승객들이 네덜란드 에인트호번 공항에 도착해 이동하고 있다. 2026.05.11.

AP 뉴시스

이미지 확대 10일(현지 시간) 스페인령 카나리아 제도 테네리페 공항에서 ‘MV 혼디우스’ 유람선의 스페인 승객이 비행기 탑승 전 방역 절차를 밟고 있다. 한타바이러스 감염으로 승객 3명이 숨진 네덜란드 유람선 ‘혼디우스’호가 카나리아 제도에 도착해 이 배에 타고 있던 20여 개국 국적의 승객이 각국 항공편을 이용해 돌아간다. 2026.05.11.

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이미지 확대 10일(현지 시간) 프랑스 파리 북부 르부르제 공항에서 한타바이러스 감염이 의심되는 네덜란드 유람선 ‘MV 혼디우스’호 승객들을 태운 구급차들이 공항을 빠져나가고 있다. 2026.05.11.

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대서양 항해 중 한타바이러스 집단감염이 발생해 스페인 카나리아제도 테네리페로 대피한 크루즈선에 탑승했던 승객들이 속속 귀국길에 오르고 있다.10일(현지시간) 미국 CNN 방송과 영국 가디언 등 외신에 따르면 크루즈선 MV 혼디우스호는 이날 새벽 테네리페 그라나디야항에 입항해 승객 하선 작업을 시작했다.크루즈선에는 147명이 탑승하고 있었는데, 의료진이 먼저 승선해 탑승자들의 증상을 확인했다.승객들은 이후 소형 보트로 옮겨타 해안으로 이동했고 현지 공항에 대기 중인 각국 전세기를 타고 본국으로 향하고 있다.스페인 보건당국에 따르면 현재까지 19개 국적의 승객 94명이 하선했는데, 우선 스페인 국적의 14명은 이날 오후 마드리드 외곽의 토레혼 데 아르도스 공군기지에 내렸다.이들은 군 병원으로 이송돼 한타바이러스 감염 여부를 확인하는 검사를 받게 될 예정이다.미국행 비행기에 오른 승객 18명은 국립검역센터가 있는 네브래스카대학 의료센터로 이송돼 검사를 받은 뒤 42일간 자택 격리에 들어간다.프랑스 승객 5명 중 1명은 본국으로 향하는 비행기 안에서 증상을 보인 것으로 전해졌다.세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “5명의 승객은 즉시 엄격한 격리 조치에 들어갔으며 의료 지원을 받고 있다”고 밝혔다.영국 승객 19명과 승무원 3명은 머지사이드 병원에서 격리 조치에 들어갔으며, 이후 자택 격리에 들어가게 된다.필리핀 국적의 크루즈 호텔 직원들은 네덜란드로 이송돼 격리에 들어간다.크루즈선에는 14명의 승무원만 남아 선박을 선사 운영사가 있는 네덜란드로 옮길 예정이다.지난달 1일 아르헨티나에서 출항한 혼디우스호는 대서양을 항해하던 중 한타바이러스가 집단 발병했다.이로 인해 현재까지 3명이 사망했다.온라인뉴스부