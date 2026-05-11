트럼프 “이란 답변 도저히 용납 못해”...종전 협상 파국 우려

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 제안 양해각서(MOU)에 대한 이란의 답변을 용납할 수 없는 수준이라고 비난했다. 미국과 이란의 종전 협상이 파국 기미를 보이면서 중동 지역 전운이 다시 고조될 수 있다는 우려가 나온다.트럼프 대통령은 10일(현지시간) 트루스소셜에서 “방금 이란의 소위 ‘대표단’이 보낸 답변을 읽었다. 마음에 들지 않는다. 도저히 용납할 수 없는 내용이다”고 밝혔다. 앞서 이란은 트럼프 대통령이 제시한 종전안에 대한 답변을 협상 중재국 파키스탄에 전달했는데, 수용할 수 없다고 거부한 것이다.이란이 트럼프 대통령에게 어떻게 답변했는지는 아직 알려지지 않았다. 트럼프 대통령이 앞서 이란에 보낸 MOU는 양국이 전쟁 종식을 선언하고 호르무즈 해협 개방, 이란 핵 프로그램 제한, 대이란 제재 해제와 관련한 세부 합의 도출을 위해 30일간의 협상 개시를 함께 선언하는 형식으로 구성된 것으로 전해졌다.트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 다른 글에선 “이란은 47년 동안 미국과 세계의 나머지 국가를 가지고 놀아왔다”고 맹비난했다. 이어 “그러다 ‘버락 후세인 오바마’가 대통령이 되자 마침내 횡재를 했다”고 적었다. 이는 오바마 행정부가 이란과 핵합의(포괄적 공동행동계획·JCPOA)를 체결하고 얼마 안 된 시점이었던 2016년 1월 유로와 스위스프랑 등 4억 달러 어치의 현금이 미국에서 이란으로 건너간 사실 등을 거론한 것으로 보인다.오바마 행정부는 1979년 이슬람혁명 발발 이전 체결된 미국의 대이란 무기판매 계약이 이행되지 못하면서 돌려줄 의무가 생긴 돈을 보냈다는 입장이나 그 무렵 이란에 억류된 미국인들이 석방되면서 핵합의 대가와 인질 몸값으로 현금을 지급했다는 의혹이 공화당 진영에서 제기된 바 있다. 트럼프 대통령은 오바마 전 대통령에 대해 “그는 우리의 리더로서 재앙이었지만 졸린 조 바이든(전 대통령)만큼 나쁘진 않다”고 적었다.워싱턴 임주형 특파원