마음 급한 트럼프, 이란은 침묵… 살얼음 대치

돌파구 못 찾는 미국·이란 협상

이미지 확대 대이란 군사작전을 지휘하는 미국 중부사령부가 지난 8일(현지시간) 이란 유조선 세브다호를 공격해 화염과 함께 연기가 피어오르고 있다. 미 중부사령부는 이란 선박이 오만만으로 진입하려 해 무력화했다면서 호르무즈 해협 봉쇄 작전을 이어가고 있다고 밝혔다.

미 중부사령부 엑스 캡처

2026-05-11 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 종전을 제안하는 양해각서(MOU)를 보냈음에도 이란은 아무런 답변을 하지 않아 협상이 돌파구를 찾지 못하고 있다. 호르무즈 해협에선 양측이 무력을 동원한 대치를 벌이며 살얼음판 휴전 형국이 유지되고 있다.트럼프 대통령은 8일(현지시간) 백악관에서 이란의 답변이 왔느냐는 취재진 질문에 “아마도 오늘 밤 받을 것”이라고 말했다. 하지만 9일 자정까지 양측은 공식 입장을 내지 않았다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 ‘이란 해군’이라는 제목으로 이란 군함들이 해저에 침몰한 인공지능(AI) 생성 추정 이미지를 게시했을 뿐 아무런 언급을 하지 않았다.“이란이 곧 답변을 보낼 것”이라는 말을 반복하는 트럼프 대통령의 모습에서는 조급함마저 느껴진다. 트럼프 대통령은 오는 14~15일 중국 방문을 앞두고 종전 협상을 어느 정도 마무리 지은 채 시진핑 국가주석과 대좌하고 싶어 하는 모양새이기 때문이다. 지난 7일 호르무즈 해협에서 미 구축함이 이란의 미사일과 드론 공격을 받아 교전이 발생했음에도 휴전 상태는 유지한다고 밝히는 등 협상의 판을 깨지 않았다.하지만 이란은 휴전 상태가 유지되는 상황에서 미국의 요구를 서둘러 수용할 필요성을 크게 느끼지 않고 있다는 관측이다. 이같은 모습은 트럼프 대통령이 미중 정상회담을 앞두고 군사작전 카드를 꺼내기 어렵다는 점을 노린 것으로 풀이된다. 이슬람혁명수비대(IRGC)는 9일 자국 유조선이 공격을 당할 경우 미군 기지에 보복할 수 있다며 오히려 발언 수위를 높이기도 했다.아울러 미국이 보낸 제안에는 우라늄 농축을 20년간 중단하고 모든 농축 핵물질을 반납하도록 하는 내용 등이 포함돼 있어 이란이 수용하기 쉽지 않다는 분석에도 무게가 실린다.다만 양측은 물밑 협상은 계속 이어가고 있다. JD 밴스 부통령과 마코 루비오 미 국무장관, 스티브 윗코프 중동특사는 미국을 방문한 카타르의 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 총리 겸 외무장관을 만나 이란 전쟁 종식 합의 도출 방안을 논의했다고 미 정치매체 액시오스가 전했다.카타르는 미국·이란간 평화 협상의 공식 중재국인 파키스탄과는 별개로 물밑에서 대화 창구 역할을 맡고 있는 것으로 알려졌다.한편 중동 지역을 관할하는 미 중부사령부는 호르무즈 해협에서 대이란 해상 봉쇄를 뚫으려는 이란 국적 유조선 2척을 추가로 무력화했다고 밝혔다. 미 해군에 따르면 지난달 13일 대이란 해상 봉쇄 이후 이란 항구를 떠나거나 들어가려던 상선 58척이 나포돼 회항 조치됐고, 통항 중단 명령에 불응한 선박 4척은 무력화됐다.영국해사무역기구(UKMTO)는 이날 카타르 도하 북동쪽 23해리(약 43㎞) 지점에서 항해 중이던 벌크선 한 척이 정체불명의 발사체에 맞았다고 보고했다고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원