덴마크 해운사 “美자회사 선박, ‘프리덤’ 작전 미군 호위로 통과”

美 “미국 국적 2척 무사히 통항”

이란 공격·전면전 확대 우려에

대부분 해운사는 신중한 태도

세줄 요약 미군 호위 아래 머스크 선박 첫 통과 확인

프로젝트 프리덤 이후 실제 지원 사례 공개

이란 위협 속 해운업계 신중론 확산

2026-05-06 5면

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미국이 걸프 해역에 고립된 선박의 안전한 통항을 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전을 개시한 이후 미군의 지원 아래 호르무즈 해협을 통과한 선박의 사례가 처음 확인됐다.4일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 덴마크 해운사 머스크는 이날 미국 자회사인 패럴 라인스 소속 차량 운반선 ‘얼라이언스 페어팩스’호가 미군의 호위 속에 호르무즈 해협을 안전하게 빠져나왔다고 밝혔다. 해당 선박은 중동 전쟁이 발발한 지난 2월 말 이후 해협에 발이 묶인 미국 국적 선박 5척 중 하나로, 선원 모두 안전한 상태인 것으로 전해졌다.앞서 미 중부사령부가 미국 국적 상선 2척의 무사 통과 사실을 발표하자 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 이를 허위라고 부인한 바 있다. 이번에 구체적인 선박명이 공개되면서 실제 통과 사실이 공식 확인된 셈이다. 머스크는 “이번 작전을 가능하게 한 미군에 감사하다”고 밝혔다. 나머지 선박 1척의 운영사와 선박명 등은 아직 확인되지 않았다.미군은 머스크 측에 먼저 해협 통과 지원을 제안했으며, 사전에 포괄적인 안전 운항 계획을 조율한 것으로 전해졌다.다만 대부분의 해운사는 여전히 신중한 태도를 보이고 있다. 이란의 보복 공격 위험과 전면전 확대 우려가 커지는 가운데 미군을 믿고 섣불리 해협 통과를 시도하기는 어렵기 때문이다.유조선 업계를 대표하는 단체인 국제유조선선주협회(인터탱코)의 필립 벨처 해양국장은 파이낸셜타임스(FT)에 “미국의 작전 실행 방식에 대한 정보가 부족하다”며 “이번 조치가 긍정적인 변화를 가져올지 판단하기에는 아직 이르다”고 전했다.세계 최대 해운 선주단체인 빔코(BIMCO)의 안전·보안 책임자 야콥 라르센 역시 가디언을 통해 “이란군 협조 없이 호르무즈 해협을 통과하려는 모든 선박에 대해 이란이 위협을 가하는 상황에서 프로젝트 프리덤이 강행될 경우 다시 무력 충돌이 발생할 위험이 있다”고 지적했다.조희선 기자