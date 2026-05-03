美 “이란에 호르무즈 통행료 내면 제재”… 해운업계 진퇴양난

“가상자산·상계·현물 지급도 안 돼”

적신월사 기부 등 ‘우회로’도 금지

세줄 요약 미국, 이란 통행료 지급 해운사 제재 경고

현금·디지털 자산 등 우회 지급도 금지

통행료·나포 위험 사이 해운업계 진퇴양난

2026-05-04 8면

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미국 정부가 호르무즈 해협의 안전 통항을 대가로 이란에 통행료를 지불하는 해운사들에 대해 강력한 제재를 예고했다.2일(현지시간) AP통신 등에 따르면 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 전날 홈페이지에 올린 공지문을 통해 “(안전 통항을 위해) 이란 정권에 자금을 지급하거나 안전 보장을 요구하는 행위는 제재 대상이 될 수 있다”고 경고했다.이번 조치는 이란이 미국과의 전쟁 발발 이후 사실상 호르무즈 해협을 장악하고 통행료 징수를 공식화한 데 따른 대응이다. 이란은 전쟁이 끝난 이후에도 해협을 통제·관리하는 차원에서 통행료를 징수하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.OFAC는 제재 대상이 될 자금 지급 방식에 대해 현금뿐 아니라 디지털 자산, 상계 거래, 비공식 스와프, 현물 지급 등을 언급했다. 또한 각국이 자국 주재 이란 대사관을 통해 결제하거나 적신월사 등에 기부 형태로 우회 지급하는 행위도 금지한다고 강조했다.OFAC는 자국뿐 아니라 외국의 개인과 법인도 엄격하게 규제할 수 있다는 방침이다. OFAC는 “비미국 개인과 법인이 미국 개인과 법인에 예외적으로 허용된 경우가 아닌 방식으로 이란 정부 및 이슬람혁명수비대(IRGC)와의 거래에 참여하면 제재 대상이 될 수 있다”고 설명했다.대이란 해상 봉쇄 효과를 높이기 위한 미국 행정부의 이번 조치에 글로벌 해운업계는 비상이 걸렸다. 이란에 통행료를 내지 않으면 IRGC에 선박이 나포될 위험이 있고, 통행료를 지불했다가는 미국의 제재를 피할 수 없기 때문이다.게다가 미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 이란과 연계한 선박의 통행을 막는 ‘역봉쇄’를 지속하겠다는 방침을 밝히면서 해협의 통항이 언제 재개될지 장담할 수 없는 상황이다. 미군 중부사령부에 따르면 미군의 대이란 해상 봉쇄가 시작된 후 현재까지 상선 45척이 회항하는 등 해협을 둘러싼 긴장은 계속되고 있다.조희선 기자