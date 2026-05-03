“공항서 수상한 여성 포착”…옷 안에서 ‘멸종위기 거북이’ 30마리 후두둑

세줄 요약 태국 공항서 대만 여성, 거북이 30마리 밀반출 시도

몸에 테이프·천주머니로 숨겨 검색 회피 시도

살아있는 29마리·죽은 1마리 압수, 경찰 인계

이미지 확대 태국 방콕 수완나품 국제공항에서 옷 안에 거북이 30마리를 숨긴 채 적발된 여성. 외신 캡처

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대만의 한 여성이 태국 공항에서 멸종위기 거북이 30마리를 몸에 테이프로 감아서 숨긴 채 밀반출하려다 적발됐다.2일(현지시간) 태국 매체 더 타이거 등 외신에 따르면 지난달 29일 태국 방콕 수완나품 국제공항에서 대만 국적 여성이 야생동물 밀반출 혐의로 체포됐다.야생동물 단속반은 세관 직원, 환경범죄 수사대와 합동으로 탑승객 검색 구역을 점검하던 중 이 여성을 발견했다. 그는 평소와 다른 수상한 행동을 보였고, 당국은 정밀 검색을 실시했다.그 결과 여성의 몸 여러 곳에서 보호 야생동물인 인도별거북이 발견됐다. 당시 이 여성은 거북이가 움직이지 못하도록 테이프로 감은 뒤 천 주머니에 넣어 몸에 부착했다. 스캐너에 감지되지 않도록 하기 위한 수법이었다.당국은 테이프에 감긴 채 살아있는 거북이 29마리와 죽은 거북이 1마리 등 총 30마리를 압수했다. 여성은 수완나품 공항 경찰서로 넘겨져 법적 절차를 밟게 됐다.인도별거북은 ‘멸종위기에 처한 야생동식물의 국제거래에 관한 협약’(CITES)에 등재된 보호 야생동물이다. 허가 없이 수입하거나 수출할 수 없다. 이 종은 불법 야생동물 거래 시장에서 매우 높은 가격에 거래되는 것으로 알려졌다.이 여성은 야생동물보호법, 관세법 위반 등의 혐의로 기소될 예정이다. 테이프에 묶였던 살아있는 거북이는 야생동물보호소로 보내져 긴급 치료를 받았다.김성은 기자