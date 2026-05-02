“돈 내면 제재, 안 내면 공격”…미국, 호르무즈 ‘이란 거래’ 전면 경고

세줄 요약 미국, 호르무즈 해협 이란 거래 전면 경고

통행료·안전보장 요청도 제재 대상 포함

해운업계, 공격 회피와 제재 사이 딜레마

이미지 확대 호르무즈 해협 케심섬 해안에 18일 이란의 해협 봉쇄로 발이 묶인 컨테이너선이 보이고 있다. 이란 혁명수비대(IRGC)가 2척의 선박을 공격, 현재 나포하고 있다고 이란 국영 TV가 22일 보도했다. 2026.04.22. AP뉴시스

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미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 대해 이란과의 거래를 전면 차단하겠다고 경고했다. 통행료를 지급하거나 공격 자제를 요청하는 행위 자체를 제재 대상으로 삼겠다는 입장이다.미국 재무부 해외자산통제국은 2일(현지시간) “이란 정권에 자금을 지급하거나 안전 보장을 요청할 경우 제재를 받을 수 있다”고 밝혔다. 이번 조치는 미국뿐 아니라 전 세계 해운업계를 대상으로 한다.이번 경고는 이란이 호르무즈 해협을 사실상 통제하는 상황에서 나왔다. 이란은 자국 연안을 따라 우회 항로를 제시하며 선박들에 통행료를 부과하는 방안을 추진 중이다.미국은 제재 대상 범위를 현금뿐 아니라 디지털 자산, 상계 거래, 비공식 스와프, 현물 지급 등으로 확대했다. 각국 대사관을 통한 결제나 자선 기부 형태의 우회 지급도 금지 대상이라고 명시했다.이로 인해 해운업계는 딜레마에 놓였다. 이란의 공격을 피하기 위해 통행료를 지급하면 미국의 제재를 받을 수 있고, 반대로 지급하지 않으면 안전을 보장받기 어려운 상황이다.미국은 이란의 해협 통제에 맞서 해상 봉쇄로 대응하고 있다. 미군 중부사령부에 따르면 현재까지 상선 45척이 회항 조치됐다.미국과 이란 간 휴전은 유지되고 있지만 긴장은 이어지고 있다. 호르무즈 해협은 전 세계 석유·가스 교역량의 약 20%가 지나는 핵심 수로로, 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에도 충격이 불가피하다는 전망이 나온다.한편 푸총 주유엔 중국대사는 이번 사태를 두고 “미국과 이스라엘이 일으킨 불법 전쟁”이라고 비판하며 협상 재개를 촉구했다.김유민 기자