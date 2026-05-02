트럼프, EU산 車 관세 25% 인상…무역·안보 압박 병행

세줄 요약 EU산 승용차·트럭 관세 25% 인상 예고

무역합의 미이행 이유로 공장 이전 압박

이란 갈등·안보 문제와 연계한 대EU 압박

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽연합(EU)산 자동차에 대한 관세를 25%로 인상하겠다고 밝혔다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “EU가 합의된 무역협정을 준수하지 않고 있다”며 “다음 주부터 미국으로 수입되는 EU산 승용차와 트럭에 25% 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다.그는 “EU가 차량을 미국 내에서 생산할 경우 관세는 부과되지 않는다”며 생산기지 이전 압박 의도도 분명히 했다.이번 조치는 지난해 미·EU 간 무역합의 이전 수준으로 관세를 되돌리는 것이다. 양측은 당시 EU의 대미 투자 확대를 조건으로 자동차 관세를 15% 수준으로 낮추는 데 합의했으나, 트럼프 대통령은 EU의 이행 속도가 기대에 미치지 못한다고 판단한 것으로 보인다.트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 “EU는 합의를 지키지 않고 있다”며 “이로 인해 공장 이전을 더 신속하게 하도록 압박받게 될 것”이라고 강조했다.이번 관세 인상은 단순한 무역 갈등을 넘어 안보 문제와도 맞물린 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 최근 이란 관련 군사 대응 과정에서 유럽 주요 동맹국들이 협조하지 않았다는 점에 공개적으로 불만을 표해왔다.실제로 일부 유럽 국가들은 호르무즈 해협 군함 파견 요청이나 미·이스라엘 군사작전 지원에 소극적인 태도를 보인 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 이에 대해 “기억하겠다”고 언급하며 불쾌감을 드러낸 바 있다.이와 맞물려 주독미군 감축 검토까지 거론되면서, 미국이 관세와 군사 카드를 동시에 활용해 유럽을 압박하는 것 아니냐는 해석도 나온다.관세 인상이 현실화될 경우 EU는 미국 시장에서 경쟁 중인 한국·일본 업체에 비해 불리한 위치에 놓일 전망이다. 현재 한국과 일본산 자동차에는 15% 수준의 관세가 적용되고 있다.다만 한국과 일본 역시 미국의 대외 정책에 적극적으로 호응하지 않았다는 점에서, 향후 관세 압박 대상이 확대될 가능성도 배제할 수 없다는 분석이 나온다.김유민 기자