길 걷는데 ‘머스크 얼굴’ 로봇개 성큼성큼 ‘깜짝’…美 SNS 논란

이미지 확대 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 얼굴을 한 네 발 달린 로봇이 최근 샌프란시스코 곳곳에서 목격됐다. 소셜미디어(SNS) 캡처

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일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 얼굴을 한 네 발 달린 로봇이 미국 샌프란시스코 거리를 돌아다녀 화제가 됐다. 디지털 아트 전시 홍보를 위한 작품이지만, 온라인에서는 “역겹고 불쾌하다”는 반응과 “재미있고 훌륭하다”는 평가가 엇갈리고 있다.19일 CNN, 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 최근 샌프란시스코 거리 곳곳에서 머스크 얼굴을 한 네 발 달린 로봇이 목격됐다.이 로봇은 손을 흔들고, 앉았다 일어나고, 인사하듯 다리를 들어 올렸다. 진짜 개들이 다가와 냄새를 맡고 짖으면 짖는 소리로 답하기도 했다.이 로봇개들은 ‘노드’라는 디지털 아트센터에 전시되고 있다. 본명이 마이크 윙켈만인 비플은 “일반 동물들” 전시를 위해 이 로봇들을 만들었다고 밝혔다.‘머스크봇’만 있는 것은 아니다. 메타 CEO인 마크 저커버그, 아마존 CEO인 제프 베조스, 팝아트의 거장 앤디 워홀을 비롯해 비플 본인의 얼굴을 한 버전도 있다.샌프란시스코 거리를 실제로 돌아다닌 것은 일론 머스크와 마크 저커버그의 얼굴을 한 로봇이었다. 두 사람이 로봇에 자신의 얼굴을 사용해도 된다고 허락했는지는 알려지지 않았다.제작자들은 로봇을 3년 동안 작동시킬 계획이다. 그 후 로봇은 ‘죽음’을 맞이하지만 기억은 보존될 예정이다.SNS에서는 의견이 갈렸다. 일부는 “역겹다”, “불쾌하다”고 반응했고, 다른 사람들은 “훌륭하다”, “재미있다”고 평가했다.김성은 기자