인간 기록 깼다…中 휴머노이드 로봇 하프마라톤 50분대 완주

이미지 확대 베이징 이좡경제기술개발구에서 열린 제2회 ‘휴머노이드 로봇 하프 마라톤 대회’. AFP 연합뉴스

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중국의 휴머노이드 로봇이 21㎞를 달리는 하프마라톤 코스를 50분 만에 주파해 인간 기록을 추월했다.19일 외신에 따르면 이날 베이징 이좡경제기술개발구에서 열린 제2회 ‘휴머노이드 로봇 하프 마라톤 대회’에서 스마트폰 제조사인 아너의 로봇 ‘샨뎬’이 50분 26초의 기록으로 우승을 차지했다. 이는 인간이 세운 세계기록인 56분 42초보다 앞선 것이고, 지난해 우승 기록인 2시간 40분 24초보다 3배 이상 빨라진 기록이다. 샨덴은 자율주행 그룹 ‘치톈다셩’의 훈련을 거쳤다.이번 대회는 오로지 로봇의 자체 다중 센서 시스템에 의지해 달리는 기술을 검증하는 자리였다. 로봇들은 코스를 달리는 동안 자체 시각 카메라와 관성 측성 장치 등에 의지해 스스로 결정에 따라 움직였다.우승을 차지한 샨뎬은 달리면서 폭발적인 힘을 보여줬다. 우승 기록인 50분 26초는 100m를 14초대에 주파한 것으로, 이를 지켜본 현장의 취재진 사이에서는 탄성이 나왔다. 또 원격 조정 방식으로 참가한 로봇은 ‘48분 19초’로 50분의 벽을 깨기도 했다. 다만 자율주행 방식이 아니면 20%의 시간 가중치를 받게 돼 우승을 차지하지는 못했다.이번 대회에는 중국 휴머노이드 로봇 제작사의 다양한 로봇을 훈련한 기업 80여곳과 연구기관·대학 연구팀 20곳, 해외 참가자를 포함한 105개팀이 자율주행 그룹과 원격 제어 그룹으로 나뉘어 참가했다. 지난해 21대가 참가한 첫 대회에서는 상당수 로봇이 경로를 이탈하거나 넘어지며 한계를 보였지만, 이날 대부분 로봇은 안정적인 동작과 속도를 보이면 기술의 진보를 증명했다.조희선 기자