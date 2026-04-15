美 호르무즈 역봉쇄 첫날 20여척 제한적 통과

이란도 해협 운송 일시 중단 검토

2차 협상 앞 상호 수위 조절한 듯

2026-04-16 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국이 대이란 해상 봉쇄를 단행하고 호르무즈 해협 통행이 일부 재개된 것으로 나타났다.월스트리트저널(WSJ)은 14일(현지시간) 미 당국자를 인용해 “지난 24시간 동안 20척 이상의 상선이 호르무즈 해협을 통과했다”고 보도했다. 통과 선박에는 화물선과 컨테이너선, 유조선 등이 포함됐으며 일부 선박은 이란의 공격을 피하기 위해 위치추적장치(트랜스폰더)를 끄고 운항한 것으로 알려졌다. WSJ는 “세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 지나는 선박 흐름이 일부 개선되고 있음을 보여주는 것”이라고 평가했다.미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 전날부터 이란의 항구를 출발지 또는 목적지로 삼은 선박에 대한 ‘역봉쇄’를 진행 중이다. 일각에서는 미국이 해협을 완전히 봉쇄할 경우 발생할 수 있는 우발적 충돌을 우려해 일부 상선의 통과를 제한적으로 묵인하고 있을 가능성도 제기된다. 당초 이란은 미국의 봉쇄 조치에 대해 군사적 맞대응을 경고했으나, 현재까지 봉쇄망을 강제로 뚫으려는 시도는 확인되지 않았다.아울러 이란이 대화 국면을 이어가기 위해 수위 조절에 나섰다는 관측도 나온다. 블룸버그 통신은 이란이 미국의 봉쇄 조치를 시험하다가 종전 회담이 무산되는 상황을 피하기 위해 호르무즈 해협을 통한 물자 수송을 일시적으로 중단하는 방안을 검토하고 있다고 같은 날 보도했다.보도에 따르면 이란 소식통은 “워싱턴과 테헤란이 또 다른 대면 회담을 위한 세부 사항을 조율하고 있다”며 “물자 수송 일시 중단은 민감한 외교적 시점에 긴장 고조를 피하려는 의도를 반영한 것”이라고 말했다. 레이철 지엠바 신미국안보센터 선임연구위원은 “이란이 정말 운송을 중단한다면 그것은 이란 정부도 긴장 완화를 원하며 무력 충돌을 피하고 싶어한다는 징후”이라고 분석했다.다만 중동 정세가 여전히 안갯속인 만큼 충돌 등의 우려는 여전하다. 소식통들은 “이란의 셈법이 계속 바뀌고 있다”고 블룸버그에 전했다.김주환 기자