美 역봉쇄로 中 원유 42% 위협…  한 달 남은 미중회담 취소될까

美, 위안화 전쟁 자금줄 차단 목표

中 선박, 봉쇄 뚫고 호르무즈 통과



“세계 약육강식으로 퇴행 반대”

시진핑, 이란전에 첫 입장 밝혀

이미지 확대 맥도날드 배달 직접 받은 트럼프… ‘팁 비과세’ 홍보 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 13일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실 밖에서 음식 배달 앱 ‘도어대시’ 기사 샤론 시먼스로부터 맥도날드 버거 세트가 담긴 종이봉투를 건네받은 뒤 악수하고 있다. 트럼프 대통령은 시먼스에게 100달러(약 15만원) 지폐를 건네며 자신의 ‘팁 비과세’ 정책을 홍보했다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

2026-04-15 6면

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미국과 이란이 모두 호르무즈 해협을 막는 ‘이중 봉쇄’에 돌입하면서 다음 달 14~15일 미중 정상회담이 한 달을 앞두고 위기를 맞았다. 이란 전쟁 발발 이후 중국으로 향하는 선박은 호르무즈 해협을 무사 통과해 왔는데, 미국의 봉쇄 조치로 중국의 원유 수입 약 42%가 위협받는 상황이다.홍콩 사우스차이나모닝포스트는 14일 도널드 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄 조치가 이미 한 번 연기된 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에 영향을 미칠 수 있다고 전했다. 미 해군은 사우디아라비아의 주바일항, 카타르의 도하항 등 걸프만의 주요 항구를 제외하고 이란의 항구만 봉쇄해 중국행 유조선을 겨냥했다.중국은 그동안 미국의 대이란 제재를 우회해 유조선의 국적을 위조한 ‘그림자 선단’이나 선박 간 환적, 위안화 결제 등을 이용해 이란산 원유를 들여왔다. 그러나 지급된 위안화가 전쟁 자금으로 흘러 들어간 것으로 관측되면서, 이번 봉쇄는 사실상 이란의 ‘전쟁 자금줄’을 차단하려는 의도로 풀이된다.이런 가운데 봉쇄 조치를 무릅쓰고 중국 관련 선박이 호르무즈 해협을 통과한 사례도 나왔다.로이터통신은 런던증권거래소그룹(LSEG)과 선박 추적 정보 업체 케이플러의 해운 데이터를 인용해 중국 해운사 소속 ‘리치스타리’호가 이날 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만을 벗어났다고 보도했다. 미군의 봉쇄가 시작된 후 호르무즈 해협을 탈출한 첫 사례로 보인다고 로이터는 전했다.반면 다른 선박들은 미군의 봉쇄에 막혀 경로를 바꾼 것으로 알려졌다. 앞서 미군은 “승인 없이 봉쇄 구역에 진입하는 모든 선박을 차단·회항·나포하겠다”고 경고한 바 있다.중국 외교부는 미국의 호르무즈 해협 봉쇄 조치에 대해 “호르무즈 해협 혼란의 근본 원인은 군사 작전 때문이며, 당장 공격이 중단되어야 한다”고 촉구했다. 시진핑 국가주석은 이날 페드로 산체스 스페인 총리를 만난 자리에서 “세계가 다시 약육강식의 법칙으로 퇴행하는 것을 반대한다”며 이란 전쟁과 관련해 첫 입장을 밝혔다.윤창수 전문기자