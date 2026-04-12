“中, 무기 보내면 큰 문제 직면”… 트럼프 ‘이란 지원’ 공개 경고

美, 신형 미사일 제공 조짐 포착

이란 방공망 보강 땐 종전 ‘변수’

中 “어느 쪽에도 제공한 적 없어”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 이종격투기(UFC) 327 경기를 관람하고 있다. 2026.4.12 마이애미 로이터 연합뉴스

2026-04-13 3면

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미국과 이란의 종전 협상이 평행선을 달리는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 중국의 대이란 무기 지원 가능성에 대해 경고하고 나섰다. 협상 결렬과 함께 ‘살얼음 국면’이 계속되는 가운데 이란의 핵심 우방인 중국의 움직임에도 촉각을 곤두세우는 모습이다.뉴욕타임스(NYT)는 미 정보기관들이 최근 몇 주 사이 중국이 이란에 휴대용 지대공미사일(MANPADS)을 제공했을 가능성이 있다는 정보를 입수했다고 보도했다. 다만 소식통은 NYT에 실제 미사일 수송이 이뤄졌는지는 확실하지 않으며, 이번 전쟁에서 중국산 미사일이 사용됐다는 증거는 현재로서는 없다고 설명했다. 앞서 CNN방송도 중국이 제3국을 경유해 이란에 휴대용 지대공미사일을 운송하려 하는 조짐이 있다고 정보당국 소식통을 인용해 보도한 바 있다.‘어깨 견착식’으로 운용되는 휴대용 지대공미사일은 저공 비행하는 비행기를 요격할 수 있는 대표적인 비대칭 전력이다. 앞서 이란에서 미군 F-15 전투기가 격추됐을 때도 일종의 휴대용 지대공미사일이 사용된 것으로 전해졌다. 당시 이란은 “신형 미사일이 쓰였다”고 밝혔다.중국이 일부 기업에 군사용으로 전용할 수 있는 화학물질이나 연료·부품 등의 이란 수출을 허용함으로써 이란을 은밀히 지원하는 것으로 짐작되고 있지만, 아직 완제품 무기 제공 사실은 확인되지 않았다.이란이 중국의 도움을 받아 방공망을 보강한다면 종전 협상에 큰 변수로 작용할 것으로 보인다. 다음달로 예정된 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에도 파장이 불가피하다. 트럼프 대통령은 이날 플로리다주로 떠나기 전 백악관에서 취재진과 만나 NYT 보도와 관련해 중국이 이란에 무기를 보낼 경우 큰 문제에 직면하게 될 것이라고 경고했다.이 같은 무기 지원설에 대해 류펑위 주미 중국대사관 대변인은 “중국은 어느 쪽에도 무기를 제공한 바 없다. 해당 정보는 사실이 아니다”라며 “관련 당사자들이 긴장 완화를 위해 더 많이 노력하기를 바란다”고 밝혔다.김주연 기자