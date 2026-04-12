푸틴은 ‘돈’ 젤렌스키는 ‘시간’ 벌었다…이란전이 뒤흔든 구도｜우크라전 1509일차 [전황브리핑]

이미지 확대 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 정교회 부활절 예배에 참석하고 있다. 2026.4.12 모스크바 TASS 연합뉴스

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 9일(현지시간) 서부 우즈호로드에서 열린 지자체 회의를 주재하며 연설하고 있다. 2026.4.9 우즈호로드 EPA 연합뉴스

이미지 확대 11일(현지시간) 러시아 모스크바 외곽 주코프스키 군사기지에 도착한 전쟁 포로들. 러시아는 정교회 부활절을 맞아 우크라이나와 각각 175명의 전쟁 포로를 교환했다고 발표했다. 2026.4.11 러시아 국방부 자료

이미지 확대 11일(현지시간) 우크라이나 체르니히우 지역에 도착한 우크라이나 전쟁 포로들. 러시아와 우크라이나는 정교회 부활절을 맞아 일시 휴전에 합의했으며, 각각 175명의 전쟁 포로를 교환했다. 2026.4.11 체르니히우 AFP 연합뉴스

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 11~12일(현지시간) 32시간 정전을 선언했고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이를 수용했다. 직전에는 양측 각각 175명 규모 포로 교환이 이뤄졌다. 그러나 우크라이나는 최소 469건의 정전 위반을 주장했고 양측은 상호 책임 공방을 벌였다.푸틴 특사 드미트리예프가 트럼프 행정부와 평화 협상·경제 협력을 논의했다. 크렘린은 협상 재개 의미는 아니라고 선을 그었다.젤렌스키는 중동전이 러시아의 자신감을 키웠으며, 협상은 사실상 멈췄다고 비판했다. 푸틴이 중동 장기전으로 미국을 묶어두려 한다고도 했다. 실제로 유가 급등 시 러시아는 올해 최대 1510억 달러(약 220조원)의 추가 예산 수입이 가능하다. 젤렌스키는 또 호르무즈 봉쇄 기간 파트너들로부터 러시아 에너지 시설 타격을 자제해달라는 요청이 있었다고 주장했다. 그러면서 대러 제재 재부과를 촉구하며 향후 몇 달이 협상의 핵심 시기라고 강조했다.루카셴코 방북과 우호조약 체결로 러·북·벨 협력 구도가 부각됐다. 12일 북한은 벨라루스에 신임 대사를 부임시키며 관계를 실질적으로 격상했다. 한국 통일부는 3각 협력 강화 가능성을 지적했다.유엔 보고에 따르면 3월 민간 사상자는 211명 사망·1206명 부상으로 전월 대비 급증했다. FPV 드론의 무차별 사용이 주요 원인으로 지목됐다.러시아군의 진격 속도는 이전 국면 대비 크게 둔화했으며 최근 4주 점령 확대는 제한적이다. 대신 하르키우·오데사·드니프로페트로우스크 등 에너지·교통 인프라 타격을 강화하고 있다.정유소·군수시설을 드론으로 타격하며 러시아 생산·군수 역량 약화를 주장하고 있다. 우크라군 총참모부 주장에 따르면 12일 기준 러시아 누적 병력 손실은 131만 1180명(당일 1070명), 전차 1만 1859대·포병 체계 3만 9871문·드론 23만 3866기 등이다.정전·포로 교환으로 인도주의적 명분을 확보하면서도 실질적 협상은 회피하고 군사 압박을 유지하는 이중 전술을 구사하고 있다. 크렘린이 드미트리예프 방미를 협상 재개와 무관하다고 명시한 것은 이 전술의 연장선이다. 중동전으로는 미국의 관심 분산과 유가 상승이라는 이중 효과를 거뒀다. 러시아는 중동 장기전이 우크라이나 협상 동력을 약화하는 구도를 적극적으로 활용하고 있다.중동 방공 협력 경험을 외교 카드로 활용하며 러시아 제재 재강화와 협상 압박을 병행하는 모습이다. 중동전은 협상 지연과 러시아 재정 여력 확대를 통해 우크라이나 전체에는 더 불리하게 작용하고 있다. 다만 중동전 지속은 젤렌스키에게 선거 유예에 따른 정치생명 연장이라는 효과를 안겼다. 우크라이나 국가 전체로는 불리하지만, 젤렌스키 개인은 집권을 지속할 수 있는 시간을 버는 셈이다.이란전 이후 협상 재개 여지를 탐색 중이며 대러 제재 카드 운용이 핵심 변수다.북한과 벨라루스 협력 심화로 러·북·벨 3각 연대가 제도화 단계에 진입했다. 중국은 경제 협력 중심의 관망 기조를 유지하고 있다.우크라이나 전쟁은 중동 전쟁이라는 외부 변수의 영향을 본격적으로 받는 국면에 진입했다. 유가 상승과 미국 관심 분산은 러시아에 유리하게 작용했고, 전선에서 러시아 진격은 둔화하였으나 우크라이나의 반전 여력도 제한적이다. 향후 수개월간의 제재 및 외교 압박의 강도가 전쟁의 향방을 결정할 가능성이 크다.권윤희 기자